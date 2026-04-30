Der Kreis Kleve/Geldern feiert seinen Nachwuchs Mehr als 500 Kinder sind am Freitag im Weezer August-Janssen-Sportzentrum im Einsatz. Gespielt wird nach Funino-Regeln, der Spaß steht im Vordergrund. Und eine Sonnenschein-Garantie gibt’s ganz nebenbei auch noch. von RP / Nils Hendricks · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Beim TSV Weeze finden Jugendturniere statt – Foto: Marcel Eichholz

Während der Tag der Arbeit vielerorts dazu genutzt wird, die Füße hochzulegen, werden sie in Weeze im Dauereinsatz sein – allerdings am Ball. Beim 31. Tag des Jugendfußballs wird das August-Janssen-Sportzentrum des TSV Weeze am Freitag erneut zu einer großen Bühne für den Fußball-Nachwuchs. Insgesamt werden rund 85 Mannschaften mit etwa 500 bis 600 Kindern erwartet, die in verschiedenen Spielformen und Turnieren gegeneinander antreten.

Der Startschuss in den Fußball-Feiertag fällt um 9 Uhr mit einer kurzen Begrüßung durch den Kreisjugendausschuss, der den Turniertag gemeinsam mit dem TSV Weeze organisiert. Ab 9.30 Uhr rollt dann der Ball: Bis 12.30 Uhr sind parallel die Bambini und die E-Junioren im Einsatz. Bei den Jüngsten gehen insgesamt 42 Mannschaften an den Start, bei den E-Junioren sind es 14 Teams aus der Region. Bambini-Spieltreff zum Gedenken an Günter Servaes Der Bambini-Spieltreff läuft in Anlehnung an den „Vater der Bambini“ unter dem Namen „Günter-Servaes-Gedächtnistreff“. Das 2024 verstorbene, langjährige Mitglied des Kreisjugendausschusses hat sich in besonderem Maße um den Nachwuchsfußball verdient gemacht und über viele Jahre hinweg Hunderte Bambini-Treffs organisiert.

Um 14 Uhr startet dann der Spieltreff der F-Junioren, die mit insgesamt 19 Teams in Weeze vertreten sind. Bis auf die D-Junioren, die sich ebenfalls ab 14 Uhr mit zehn Mannschaften in zwei Gruppen messen, werden alle Spiele nach Funino-Regeln ausgetragen. Ohnehin soll in Weeze der Spaß im Vordergrund stehen. Für das Kräftemessen der Ältesten hat sich der KJA entschieden, ebenfalls ein verdientes Mitglied zu würdigen: Die Spiele werden unter dem Namen „Bruno-Kodelka-Gedächtnisturnier“ ausgetragen. Kodelka, langjähriger Staffelleiter der D-Junioren, war im Juni 2025 nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Am 1. Mai hätte er seinen Geburtstag gefeiert.