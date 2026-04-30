Der Kreis Kleve/Geldern feiert seinen Nachwuchs

Während der Tag der Arbeit vielerorts dazu genutzt wird, die Füße hochzulegen, werden sie in Weeze im Dauereinsatz sein – allerdings am Ball. Beim 31. Tag des Jugendfußballs wird das August-Janssen-Sportzentrum des TSV Weeze am Freitag erneut zu einer großen Bühne für den Fußball-Nachwuchs. Insgesamt werden rund 85 Mannschaften mit etwa 500 bis 600 Kindern erwartet, die in verschiedenen Spielformen und Turnieren gegeneinander antreten.
Der Startschuss in den Fußball-Feiertag fällt um 9 Uhr mit einer kurzen Begrüßung durch den Kreisjugendausschuss, der den Turniertag gemeinsam mit dem TSV Weeze organisiert. Ab 9.30 Uhr rollt dann der Ball: Bis 12.30 Uhr sind parallel die Bambini und die E-Junioren im Einsatz. Bei den Jüngsten gehen insgesamt 42 Mannschaften an den Start, bei den E-Junioren sind es 14 Teams aus der Region.
Der Bambini-Spieltreff läuft in Anlehnung an den „Vater der Bambini“ unter dem Namen „Günter-Servaes-Gedächtnistreff“. Das 2024 verstorbene, langjährige Mitglied des Kreisjugendausschusses hat sich in besonderem Maße um den Nachwuchsfußball verdient gemacht und über viele Jahre hinweg Hunderte Bambini-Treffs organisiert.
Um 14 Uhr startet dann der Spieltreff der F-Junioren, die mit insgesamt 19 Teams in Weeze vertreten sind. Bis auf die D-Junioren, die sich ebenfalls ab 14 Uhr mit zehn Mannschaften in zwei Gruppen messen, werden alle Spiele nach Funino-Regeln ausgetragen. Ohnehin soll in Weeze der Spaß im Vordergrund stehen.
Für das Kräftemessen der Ältesten hat sich der KJA entschieden, ebenfalls ein verdientes Mitglied zu würdigen: Die Spiele werden unter dem Namen „Bruno-Kodelka-Gedächtnisturnier“ ausgetragen. Kodelka, langjähriger Staffelleiter der D-Junioren, war im Juni 2025 nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Am 1. Mai hätte er seinen Geburtstag gefeiert.
„Das ist für uns eine schöne Sache“, sagt Kreisjugendgeschäftsführer Dirk Heckershoff. Beim Veranstalter ist die Freude groß, dass nach aller Voraussicht auch das Wetter wieder mitspielen wird. „Der Vortag kann noch so verregnet sein – am Tag des Jugendfußballs hatten wir in den vergangenen Jahren immer gutes Wetter. Das ist für uns das A und O“, so Heckershoff.
Über den Tag verteilt rechnen die Organisatoren mit zahlreichen Besuchern.
„Mit Blick auf die vergangenen Jahre erwarten wir sicherlich 2000 bis 3000 Menschen. Dass die Platzanlage so zentral im Kreis liegt, ist für uns ein großer Vorteil. Und der TSV Weeze ist immer ein sehr guter Gastgeber, dass wissen die Besucher“, sagt Heckershoff.