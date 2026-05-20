Der Kreis Kleve feiert seine Europameisterinnen

Das Daumendrücken hat sich gelohnt. Fiona Itgenshorst aus Nieukerk und Mia Giesen aus Sevelen haben mit der deutschen Nationalmannschaft der U17-Juniorinnen die Europameisterschaft gewonnen – der gesamte Fußball-Kreis Kleve/Geldern freut sich mit. Für die beiden Spielerinnen von Borussia Mönchengladbach ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen.
Gerade einmal acht Mannschaften hatten sich für die Endrunde der Titelkämpfe qualifiziert, die in Nordirland ausgetragen wurde. Die beiden Schülerinnen vom Gelderner Friedrich-Spee-Gymnasium gehörten sowohl in der Qualifikation als auch in der Gruppenphase zu den festen Größen im Team von Bundestrainerin Sabine Loderer. Nach zwei Siegen und einer Niederlage zog die deutsche Auswahl als Gruppensieger mit viel Selbstvertrauen ins Halbfinale ein, wo am Donnerstagabend Spanien wartete – von vielen Experten als Turnierfavorit gehandelt.
Gespielt wurde im Belfaster Windsor Park erstmals auf Naturrasen, nachdem die Gruppenspiele zuvor auf Kunstrasen ausgetragen worden waren. Mia Giesen, die im letzten Gruppenspiel wegen Muskelbeschwerden eine Pause eingelegt hatte, wurde rechtzeitig fit und lief ebenso wie ihre Zimmerkameradin Fiona Itgenshorst wieder in der Startelf auf. Beide sind für Borussia Mönchengladbach in der Zweiten Bundesliga am Ball.
Beide Teams erwischten einen unruhigen Start. Gegen den technisch starken Gegner mit seinem siebenköpfigen Barcelona-Block hielt die DFB-Auswahl mit taktischer Disziplin dagegen. Die Partie spielte sich lange zwischen den Strafräumen ab. Die beste deutsche Szene hatte Mia Giesen in der 20. Minute, als sie allein auf die Torhüterin zulief und kurz vor dem Strafraum gefoult wurde – wegen Abseits zählte die Aktion jedoch nicht. Fiona Itgenshorst überzeugte als „Staubsauger vor der Abwehr“ erneut mit einer fehlerfreien Leistung. Eine spanische Drangphase vor der Pause überstand Deutschland schadlos.
Giesen, bis dahin auffälligste deutsche Offensivspielerin, blieb zur zweiten Halbzeit in der Kabine. Die Partie verlagerte sich zunehmend in die deutsche Hälfte, doch die DFB-Auswahl verteidigte kompakt. Als vieles bereits auf ein Elfmeterschießen hindeutete, wurde Deutschland wieder aktiver. Itgenshorst versuchte es aus 20 Metern, setzte den Ball jedoch über die Latte. Kurz vor Schluss musste Johanna Hebben verletzt vom Feld – Fiona übernahm die Kapitänsbinde. Nach 90 Minuten blieb es beim leistungsgerechten 0:0. Spanien begann vom Punkt. Die Spanierinnen scheiterten mit ihrer dritten und fünften Schützin, Deutschland setzte sich mit 4:3 durch.
Im Finale am Sonntagabend traf Deutschland erneut im Windsor Park auf Frankreich. Die Bundestrainerin setzte das Duo aus dem Kreis Kleve wieder in der Startelf ein. Frankreich erwischte auf nassem Rasen den besseren Start und erspielte sich früh zwei Großchancen. Fiona brachte im defensiven Mittelfeld mit Ruhe und sicherem Passspiel Struktur ins deutsche Spiel, Mia Giesen war mit Tiefenläufen immer wieder anspielbar.
Mitte der ersten Halbzeit fand Deutschland besser in die Partie. In der 30. Minute folgte dann der große Auftritt von Mia Giesen: Nach einer starken Einzelaktion auf der linken Seite brachte sie den Ball gefährlich vor das Tor, Frankreich bekam die Situation nicht geklärt – Marie Kleemann staubte zum 1:0 ab. Kurz darauf verhinderte Torhüterin Mirja Kopp mit einer Glanzparade den Ausgleich.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Frankreich den Druck. Mia Giesen wechselte auf den rechten Flügel, während Fiona Itgenshorst mit vielen Ballgewinnen immer wieder das Spiel der Französinnen zerstörte. Mia arbeitete engagiert nach hinten mit, wurde aber in der 65. Minute ausgewechselt.
Deutschland verteidigte leidenschaftlich und ließ weiterhin kaum klare Chancen zu. Nach rund 80 Minuten bekam die DFB-Auswahl noch einmal eine „zweite Luft“ und kontrollierte die Schlussphase. Auch fünf Minuten Nachspielzeit brachten das deutsche Team nicht mehr aus dem Rhythmus. Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel keine Grenzen: Deutschland ist U17-Europameister – auch dank Fiona und Mia.
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