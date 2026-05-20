Der Kreis Kleve feiert seine Europameisterinnen

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Frankreich den Druck. Mia Giesen wechselte auf den rechten Flügel, während Fiona Itgenshorst mit vielen Ballgewinnen immer wieder das Spiel der Französinnen zerstörte. Mia arbeitete engagiert nach hinten mit, wurde aber in der 65. Minute ausgewechselt.

Deutschland verteidigte leidenschaftlich und ließ weiterhin kaum klare Chancen zu. Nach rund 80 Minuten bekam die DFB-Auswahl noch einmal eine „zweite Luft“ und kontrollierte die Schlussphase. Auch fünf Minuten Nachspielzeit brachten das deutsche Team nicht mehr aus dem Rhythmus. Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel keine Grenzen: Deutschland ist U17-Europameister – auch dank Fiona und Mia.

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