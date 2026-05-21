Der Kreis Kempen-Krefeld lädt zum Pokalfinaltag ein

OSV Meerbusch steht im Herren-Pokalfinale – Foto: Michael Zöllner

Der Eintritt für die Tageskarte beträgt 5 Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Kostenlose Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Schulhof der Grundschule an der Buschstraße und auf dem Realschulparkplatz am Kornblumenweg.

Spannende Duelle

„Wir haben alles bestens vorbereitet und würden uns bei hoffentlich gutem Wetter über viele Besucher freuen“, sagt der 1. Vorsitzende des Gastgebers, Jochen Heußen.

Insgesamt zwölf Mannschaften kämpfen in sechs Spielen um Pokale, Sach- und Geldpreise. Bei den Frauen und den Herren Ü-32 qualifizieren sich die Mannschaften auf den Plätzen 1-3 für den Niederrheinpokal. Die vier Herren-Teams sind alle für den Niederrheinpokal qualifiziert.

Im Spiel um Platz drei bei den Herren kommt es zu einem Stadtderby zwischen A-Ligist TSV Kaldenkirchen und dem Landesligisten Union Nettetal. Das Herrenfinale zwischen dem Bezirksligatabellenführer OSV Meerbusch und Landesligist VSF Amern verspricht viel Spannung. Es ist auch ein Duell zweier Trainergenerationen. Während Amern von dem routinierten Willi Kehrberg trainiert wird, steht mit dem 29-jährigen Dominik Voigt ein sehr junger Trainer an der Seitenlinie.