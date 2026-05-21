Der Kreis Kempen-Krefeld lädt zum Pokalfinaltag ein

Der Eintritt für die Tageskarte beträgt 5 Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.
Kostenlose Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Schulhof der Grundschule an der Buschstraße und auf dem Realschulparkplatz am Kornblumenweg.
„Wir haben alles bestens vorbereitet und würden uns bei hoffentlich gutem Wetter über viele Besucher freuen“, sagt der 1. Vorsitzende des Gastgebers, Jochen Heußen.
Insgesamt zwölf Mannschaften kämpfen in sechs Spielen um Pokale, Sach- und Geldpreise. Bei den Frauen und den Herren Ü-32 qualifizieren sich die Mannschaften auf den Plätzen 1-3 für den Niederrheinpokal. Die vier Herren-Teams sind alle für den Niederrheinpokal qualifiziert.
Im Spiel um Platz drei bei den Herren kommt es zu einem Stadtderby zwischen A-Ligist TSV Kaldenkirchen und dem Landesligisten Union Nettetal. Das Herrenfinale zwischen dem Bezirksligatabellenführer OSV Meerbusch und Landesligist VSF Amern verspricht viel Spannung. Es ist auch ein Duell zweier Trainergenerationen. Während Amern von dem routinierten Willi Kehrberg trainiert wird, steht mit dem 29-jährigen Dominik Voigt ein sehr junger Trainer an der Seitenlinie.
Zum dritten Mal in Folge will bei den Frauen der SC Krefeld 1905, zuvor Bayer Uerdingen, den Pokal gewinnen. Gegner ist Landesligist Viktoria Anrath. Der SC geht aber mit viel Selbstvertrauen ins Spiel. Am vergangenen Sonntag gelang der Mannschaft von Trainer Dominic Legrand durch einen 6:0-Erfolg gegen Materborn der lange ersehnte Aufstieg aus der Landesliga in die Niederrheinliga.
Der Filialleiter der Sparkasse Krefeld in Kaldenkirchen, Torsten Trienekens freut sich auf den Finaltag und sagt: „Champions Leaque, Euro Leaque und wir sind mittendrin“.
Pfingstmontag 26. Mai 2026
Spiele um Platz drei:
Ü-32 Herren: 10.30 Uhr
SC Schiefbahn – SSV Strümp
Frauen: 11.15 Uhr
Union Nettetal – FC St. Hubert
Herren: 13 Uhr
TSV Kaldenkirchen – Union Nettetal
Finalspiele:
Ü-32 Herren: 13.45 Uhr
SC St. Tönis – SC Waldniel
Frauen: 15.15 Uhr
SC Krefeld 1905 – Viktoria Anrath
Herren: 16 Uhr
OSV Meerbusch – VSF Amern