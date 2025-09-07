Der Kopf von Groiß und Kottmanns Faust

In der Fußball-Landesliga hat der TSGV Waldstetten am vierten Spieltag den Verbandsligaabsteiger TV Echterdingen empfangen. Am Ende setzte sich der TSGV mit 1:0 (1:0) durch und feierte damit seinen dritten Sieg in Serie. „Mich freut es, dass wir zu null gespielt haben und dass wir über 80 Minuten sehr viel Dominanz ausgestrahlt haben. Wir haben den Gegner tief in die eigene Hälfte gedrängt“, resümierte Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer.

Dann aber ging es los mit der Partie und die Waldstetter machten mit der ersten Minute deutlich, was sie im zweiten Heimspiel der Saison vorhatten: einen Heimsieg. Auf die ersten Chancen aber musste zumindest das Waldstetter Publikum verzichten. Nach einem Fehler im Aufbauspiel konterten die Gäste, Julius Bäumel bekam den Ball an die Hand, sodass der Unparteiische auf Freistoß entschied. Aus etwa 23 Metern landete der Ball in der Mauer und auch den Nachschuss verteidigten die Waldstetter gemeinschaftlich und mit viel Einsatz (7. Minute). Die erste gute Gelegenheit der Gastgeber hatte Dominik Pfeifer. Mit schnellem Kombinationsspiel spielte sich Waldstetten nach vorne, aus rund 16 Metern schoss der Mittelfeldstratege allerdings knapp drüber.

Bevor die Partie angepfiffen wurde, haben Lukas Hartmann und Timo Lämmerhirt, Sportlicher Leiter und Medienverantwortlicher bei den Waldstettern, Chris Baumgartner verabschiedet, der seine Karriere beendet hat, was zum Ende der vergangenen Saison noch nicht ganz klar gewesen ist. Baumgartner möchte eine Trainerkarriere starten.

Waldstetten trat sehr dominant auf, presste tief in der Echterdinger Hälfte, sodass die Echterdinger kaum zur Entfaltung kamen. Auch die gelegentlichen Konterversuche der Gäste klärte der TSGV stets. Ein Freistoß des Gastes dann sorgte noch einmal kurz vor der Pause für etwas Gefahr. Andreas Kottmann hatte bei der Parade zwar etwas Mühe, seine Mitspieler aber klärten den Ball im Nachgang (43.). Der TSGV war zwar drückend überlegen, musste sich in der einen oder anderen Situation aber gefallen lassen, dass der finale Pass dann doch nicht beim Mitspieler ankam.

Kurz darauf aber fand einer der vielen Angriffe des TSGV den Weg ins Ziel. Der Ball landete an der linken Seite des Strafraums bei Julius Bäumel, der mustergültig den heranstürmenden Can-Luca Groiß bediente, der per Kopf für die verdiente Führung sorgte. Es war bereits der zweite Saisontreffer für den Neuzugang aus Bettringen. Hätte der Schuss von Tim Schraml, oder aber der Nachschuss von Groiß bei der ersten Gelegenheit den Weg ins Tor gefunden, dann wer diese Partie womöglich nicht mehr so brisant geworden. Doch gleich zweimal parierte Echterdingens Torwart Marco Gaspar stark (50.).

In der Folge war es so, dass Waldstetten alles Mögliche versuchte, um das Abwehrbollwerk der Echterdinger zu knacken. Mit zwei tief stehenden Viererketten versuchten es die Waldstetter zwar immer wieder über außen, für Gefahr zu sorgen, doch zwingende Chancen sprangen zunächst nicht heraus. Dann aber war der eingewechselte Silas Podilczak durch, schloss aber zu zentral ab, sodass erneut Gaspar parieren konnte (82.).

So lief inklusive die Schlussviertelstunde und immer noch stand es 0:1. Wenn das die Taktik der Gäste gewesen ist, dann muss man gestehen: fast wäre sie aufgegangen. Der eingewechselte Phil Schmid kam plötzlich aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch Andreas Kottmann im Tor der Waldstetter reagierte mit einem fulminanten Reflex, lenkte den Ball über den Querbalken (83.).

Angesichts dieses Spielstands versuchten die Gäste noch einmal alles, um doch noch den Ausgleich zu erzielen, doch viele Möglichkeiten sprangen letztlich nicht heraus. Als der eingewechselte Guiseppe Pirracchio einen Versuch nach einer Hereingabe von rechts verzog (90.), war klar, dass der TSGV diese drei Punkte daheim behalten würde. Der Jubel bei den Waldstettern und beim Anhang war nach dem Schlusspfiff groß, gefreut wurde sich über den dritten Sieg in Serie.

„Mir wäre es nicht unrecht, wenn wir uns jetzt da vorne festbeißen. Wir haben jetzt eine gute Ausgangsposition, zumindest in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben. In der vergangenen Saison waren wir in Situationen, in denen wir ein 1:0 nicht über die Bühne bekommen hätten, heute haben wir es geschafft“, zeigte sich Krätschmer nach Schlusspfiff sehr zufrieden.