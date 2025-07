„Im Training bieten sich alle an“, berichtet SEF-Trainer Alexander Schmidbauer (mittlere Reihe, 6. v. l.) aus der Saisonvorbereitung. Ihren Platz in der ersten Elf haben vor dem ersten Saisonspiel gegen den SVA Palzing nur die wenigsten sicher. Der Konkurrenzkampf könnte zum Freisinger Erfolgsgeheimnis werden. – Foto: SE Freising

Der Konkurrenzkampf als Schlüssel: SE Freising startet mit breitem Kader in die neue Saison „Derbys haben ihre eigenen Gesetze"

Gäbe es den Titel des Trainingsweltmeisters, die Fußballer des SE Freising wären sicher ein heißer Anwärter darauf. In acht Testspielen holte sich das Team von Trainer Alexander Schmidbauer den Feinschliff für die am Freitag beginnende Saison in der Bezirksliga.

Freising – Dass Spiele immer besser sind als jedes Training, findet wohl auch Schmidbauer. So konnte er aus den Duellen mit Gegnern von der Kreis- bis zur Bayernliga in den vergangenen sechs Wochen viele spannende Erkenntnisse ziehen. Doch nun wird’s ernst in der Bezirksliga Nord. Dass es zum Auftakt gleich ein Derby beim und gegen den SVA Palzing (Freitag, 19.30 Uhr) gibt, findet der Trainer dabei gar nicht so verkehrt. „Generell gibt es zwischen beiden Teams gute Vibes“, wie es Schmidbauer beschreibt, um jedoch gleich hinterherzuschieben: „Die ruhen in den 90 Minuten.“ „Derbys haben ihre eigenen Gesetze“

Im Ampertal werde am Freitagabend die Hütte brennen, glaubt der SEF-Trainer. „Und dass Palzing ein Aufsteiger ist, spielt für mich keine Rolle, zudem haben Derbys ihre eigenen Gesetze.“ Beim SEF sind sie also gewarnt, zumal einige Ex-Spieler zu den Grün-Weißen gewechselt sind, die sich im Kader nicht hatten durchsetzen können, etwa Liam Russo oder Andrej Valdivia. Und auch Keeper Matea Kostic zog den Konkurrenzkampf im Ampertal dem Platz auf der SEF-Bank vor. Ansonsten schätzt Schmidbauer den SVA als robuste und vor allem kopfballstarke Mannschaft ein. „Sie werden sicher versuchen, die Energie des Aufstiegs mit ins Spiel zu bringen.“ Unter anderem gelte es, gegnerische Standards zu vermeiden. Ansonsten legen die Lerchenfelder, und das hat Trainer Alex Schmidbauer auch in den letzten beiden Spielzeiten schon so gehandhabt, den Fokus klar aufs eigene Spiel. Eine feste Startelf kristallisierte sich in den vielen Testspielen noch nicht heraus, mal setzte Schmidbauer auf viele erfahrene Akteure, mal schickte er einige Neuzugänge gemeinsam mit jungen Spielern aufs Feld. Gegen Türk Garching war es am vergangenen Samstag dann eine gemischte Elf aus neuen und alten Kickern. „Generell“, beschwichtigt Schmidbauer, „machen es uns die Jungs schwer und bieten sich im Training alle an.“ Ein gewisser Konkurrenzkampf könnte dem SEF in der neuen Spielzeit sicherlich guttun. Eben dieser hatte in der vergangenen Saison etwas gefehlt, teilweise stellte sich die konkurrenzfähige Elf von selbst auf.