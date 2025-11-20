Der „Kolumbianer“ aus der B-Klasse

Seitdem startet der in Bitburg lebende Stürmer wieder durch. Nachdem er sich in der Saison 2022/23 langsam wieder herangetastet hatte und ihm in der C-Klasse sechs Treffer in acht Spielen für den FC Metterich gelangen, avancierte er eine Saison später nach dem Aufstieg in die B-Klasse mit 15 Toren in 21 Partien zu einem Torjäger. Im Vorjahr war Groß-Fernandez mit 26 Treffern und zehn Vorlagen noch mal deutlich erfolgreicher. „Ich freue mich, dass ich dem FC Metterich mit meinen Toren und Vorlagen helfen kann und wir uns wieder im oberen Tabellenbereich etablieren können. Als Mittelstürmer profitiere ich auch von den Pässen meiner Mitspieler, allen voran Alexander Gelautz, der bei uns ‚der kleine Musiala‘ genannt wird. Er ist Antreiber und ein Wirbelwind, der sehr viele Lücken reißt“, berichtet Groß-Fernandez.

