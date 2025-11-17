Der Knoten ist geplatzt: Murnau gelingt Kantersieg durch „Scheißhäusel-Tore“

Murnau – Was eine Woche Unterschied ausrichten kann: In nur sechs Tagen legten die Fußballer aus Rottenbuch und Murnau einen Rollentausch hin. Martin Hennebach, vorigen Sonntag noch voll des Lobes für seine Mannen, erkannte sein Team nicht wieder. „Von 1 bis 17 sehr, sehr bieder. Das ärgert mich wahnsinnig“, sagt der Coach über den blutleeren Auftritt in Murnau.

Kollege Stephan Bierling wiederum hatte seinen Kickern eine Frischzellenkur verpasst. Wie nimmermüde Windhunde flitzten sie über den Kunstrasen, rannten die Gäste über den Haufen und trafen auch mal das Tor. 5:2 hieß es am Ende für die Landesliga-Reserve, die damit die direkten Abstiegsplätze verlässt. „Wir sind im zweistelligen Bereich“, freut sich Stephan Bierling nach dem dritten Dreier der Saison über die Punkteausbeute.

Entscheidend für dieses Flutlichtspiel war, was sich in den Tagen und Stunden davor abgespielt hatte. Hennebach verbrachte eine Woche damit zu mahnen. Nur um dann beim Aufwärmen vor dem Duell eine extrem lethargische Truppe vorzufinden. Auch ein Anpfiff vor Anpfiff verpuffte. Die Murnauer wiederum luden sich auf für das Duell. Sowohl emotional als auch personell und taktisch. Bierling legte Wert darauf, die „brutale Schnelligkeit“ der Wildsteiger Außen zu kontern, bekam reichlich Zugaben aus der Ersten und heizte seine Spieler gut ein. „Wille, Emotionen, Leidenschaft – da war uns Murnau in allen Belangen überlegen“, klagt Hennebach.

Nur in einer Phase schmeckten seine Spieler kurz heran. Nach dem 1:1-Ausgleich von Fabian Maier – eingeleitet durch einen Bock von Verteidiger Lukas Kästele – entglitt Murnau die Kontrolle. „Nervöse Momente“ sah Bierling, in erster Linie, weil Kästele der Patzer massiv aufs Gewissen und die Seele drückte. Zuspruch gab’s vom eigenen Coach, aber auch vom Gegner. „Junge Spieler dürfen Fehler machen, ich hatte auch meine Höhen und Tiefen als Junger“, sagt Hennebach, der frühere Bayernliga-Mann. Bierling verwies auf Kästeles Zuverlässigkeit in den meisten Partien. „Man darf auch mal ein schlechtes Spiel haben.“ Gut für den TSV, dass Rottenbuch in dieser Phase diverse Top-Chancen ausließ.

Multerer Dreierpack führt Murnau zum Sieg

Spätestens mit dem zweiten Tor von Benedikt Multerer endete die Zitterei bei Murnau und die Selbstsicherheit kehrte zurück. Zur Pause stand‘s bereits 4:1. Vier Stürmertore – drei von Multerer, eins von Josef Bierling – beendeten eine leidige Debatte. „Endlich ist der Knoten geplatzt, auch wenn das ein bissl Scheißhäusel-Tore waren.“ Den übrigen Treffer steuerte Nick Ostler bei. Doch nicht die offensiven Erfolgserlebnisse waren es, die bei Bierling haften blieben, sondern diese nimmermüde Art der gesamten Mannschaft. Exemplarisch dafür hob er Innenverteidiger Camillo Kaspar heraus. „Was der an Metern runtergespult hat.“ Bei Rottenbuch wiederum halfen auch diverse Wechsel nichts. Zurück blieb ein frustrierter Coach: „Wir waren offensiv und defensiv nicht vorhanden.“