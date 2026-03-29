Der Knall nach dem Knall: Schneverdingen ohne Gnade für Treubund

– Foto: Jörg Struwe

Erst am Freitag wurde bekannt, dass Treubund-Cheftrainer Achim Otte sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegt. Der TV Jahn Schneverdingen zeigte keine Gnade mit den Lüneburgern - obwohl ihr Trainer im Sommer die Seiten wechselt.

Nachdem überraschend Aus von Coach Otte übernimmt vorerst der Sportliche Leiter Michael Zerr den Trainerposten gleich mit. Dass die Turner in der Deutlichkeit im Abstiegskampf unter die Räder geraten, wirft aber trotzdem Fragen für die kommenden Wochen auf. Zunächst blieb die Begegnung noch offen, doch als Micael Pinto Coelho den Bann brach (20.), gingen die Salzstädter im zweiten Durchgang komplett unter.

Besonders pikant: TVJ-Trainer Felix Beck wechselt in der kommenden Spielzeit zu Treubund. Logischerweise zeigte seine Elf dennoch keine Gnade und feierte im zweiten Abschnitt ein deutliches Schützenfest. Die Lüneburger stehen damit nur noch einen Zähler vor einem Abstiegsplatz und müssen vor Becks Amtsantritt um die Ligazugehörigkeit bangen.