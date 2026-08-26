Der kleine SV Menzelen gegen den großen VfB Homberg

Menzelen schlug sich tapfer im Pokal – Foto: Riccarda Maszun

Der SV Menzelen hat die große Überraschung im vorgezogenen Erstrundenspiel des Moerser Kreispokals verpasst, sich aber gegen den höherklassigen VfB Homberg achtbar aus der Affäre gezogen. Vor 280 Zuschauern setzte sich der Landesligist am Dienstagabend unter Flutlicht mit 4:0 (2:0) beim A-Ligisten durch.

Der Plan von SVM-Coach Dominik Seemann war klar. Er wollte die Begegnung möglichst lange offen gestalten, kompakt verteidigen und nach gelungenen Pressingmomenten schnell umschalten. „Die Jungs waren sehr fokussiert. Wir haben uns etwas fallen lassen und auf Konter gelauert, die wir leider nicht gut genug ausgespielt haben.“

Die Gäste, die nach dem Abstieg aus der Oberliga vor einem Neustart stehen, ließen von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Enes Babayigit brachte die Duisburger bereits nach acht Minuten nach einer Standardsituation in Führung. Die Gäste hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz, große Möglichkeiten ließ der Außenseiter zunächst aber kaum zu. Umso ärgerlicher aus Sicht der Hausherren: Auch dem 0:2 durch Youness El Kandri (37.) ging mit einem Einwurf ein ruhender Ball voraus.

Nach dem Seitenwechsel machte der Favorit schließlich alles klar. Michael Tosh Lake erhöhte in der 56. Minute auf 3:0, nur vier Minuten später schnürte Babayigit seinen Doppelpack. „Nach dem 0:3 war das Spiel natürlich vorbei. Uns hat auch das Spielglück gefehlt. Aber selbst nach dem 0:4 haben die Jungs weitergearbeitet“, lobte Seemann. Gerade für die jungen Menzelener Akteure wurde der Pokalabend damit zu einem Erlebnis. Gleich drei A-Junioren kamen zum Einsatz. Zudem feierte Tim Lange nach langer Verletzung kurzfristig sein 45-minütiges Comeback.

„Ein schöner Pokalabend mit dem erwarteten Ergebnis“

Das Ergebnis rückte für den Trainer deshalb schnell in den Hintergrund. „Wenn man verliert, dann so. Die Jungs haben nach dem Spiel viel Zuspruch bekommen. Es hat sich keiner verletzt, es war sehr fair und insgesamt ein schöner Pokalabend mit dem erwarteten Ergebnis.“ Für den A-Ligisten richtet sich der Blick nun auf den Meisterschaftsstart am Sonntag in Rheurdt. Seemann nimmt aus dem Auftritt Selbstvertrauen mit.

Der VfB Homberg wiederum warf für die Pokalaufgabe die Rotationsmaschine an. Trainer Daniel Beine veränderte seine Mannschaft mit Blick auf den Liga-Alltag deutlich und zeigte sich anschließend zufrieden, dass sein Team die Pflichtaufgabe ohne größere Probleme erledigt hatte. „Es war ein verdienter Sieg, den wir souverän herausgespielt haben. Menzelen war ein sehr netter und angenehmer Gastgeber und hat es ordentlich gemacht“, sagte der 38-Jährige und stellte klar: „Das erwarte ich von meiner Mannschaft, wenn wir als Landesligist gegen einen Kreisligisten spielen.“

Nach dem Oberliga-Abstieg befinden sich die Duisburger noch in einer Findungsphase. Am Wochenende wartet mit dem ASV Süchteln nach drei Punkten aus zwei Spielen die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Beine zählt den Gegner zu den Topfavoriten der Liga und verweist auf die kontinuierlich gute Arbeit der vergangenen Jahre. Homberg selbst müsse nach dem Abstieg und dem personellen Umbruch erst neue Strukturen entwickeln. Einige Spieler sind erst spät zum Kader gestoßen. Umso wichtiger sei das Erfolgserlebnis im Pokal gewesen.

In Menzelen dagegen entwickelt sich auch abseits des Kunstrasens einiges. Über das Programm „Aktiv vor Ort“ und die Finanzierung der Sprecherkabine ist eine neue Partnerschaft mit Westenergie entstanden. Das Unternehmen tritt künftig als Werbepartner in Erscheinung, unter anderem mit einer 25 Meter langen Bandenwerbung.

Zudem wird vor dem ersten Heimspiel gegen Lüttingen am 4. September die neue Volksbank-Lounge offiziell eingeweiht. Zur Eröffnung werden unter anderem Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzende der Volksbank Niederrhein, und Alpens Bürgermeister Ludger Staymann vor Ort sein. Rund um den Sportplatz wurden zuletzt weitere Verbesserungen umgesetzt, darunter auch ein Wetterunterstand.