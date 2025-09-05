Der kleine Fehlstart des Kevelaerer SV

Ob sich das Spielglück tatsächlich erzwingen lässt, darüber gehen die Meinungen auseinander. Fakt ist: Der Kevelaerer SV ist in der Startphase der neuen Saison in der Bezirksliga noch nicht unbedingt damit gesegnet.

Zunächst gab’s ein 1:1 beim SV Haldern. „Das war ein typisches Auftaktspiel mit einem gerechten Resultat“, so der Coach. Es folgte auf der heimischen Sportanlage Scholten eine Nullnummer gegen Borussia Veen. „In der ersten Halbzeit waren wir besser und müssen in Führung gehen.“ Am vergangenen Freitag endete schließlich das Prestigeduell beim Lokalrivalen DJK Twisteden mit einer 1:2-Niederlage. „Unnötig, weil wir zu Beginn der zweiten Halbzeit am Drücker waren.“

Zwei Punkte aus den ersten drei Spielen – eine magere Bilanz für den Tabellenfünften der Vorsaison, der lange Zeit sogar in Richtung Relegationsplatz zwei schielen durfte. „Noch mache ich mir keine Sorgen, weil die Leistungen gestimmt haben“, sagt KSV-Trainer Patrick Znak.

Dass es bislang noch nicht zu einem Dreier gelangt hat, hängt für den Trainer irgendwo auch mit der starken Vorsaison zusammen. „Wir werden inzwischen von der Konkurrenz anders wahrgenommen. Der eine oder andere Trainerkollege hat uns ja im Vorfeld der Saison sogar schon zum Kreis der Aufstiegskandidaten gezählt. Die Zeiten, in denen meine Mannschaft gelegentlich etwas auf die leichte Schulter genommen wurde, sind jedenfalls vorbei“, so Znak.

Aus diesem Grund hat der Kevelaerer SV auch seine Spielweise etwas umgestellt. In der Vergangenheit gehörten die längeren Ballbesitzphasen in der Regel dem jeweiligen Gegner. Das Team setzte auf eine kompakte Spielweise und vertraute darauf, die Fehler des Kontrahenten konsequent bestrafen zu können. Diese Rechnung ging sehr oft auf. In der Gesamtwertung sprangen 50 Punkte heraus – in der laufenden Spielzeit soll diese Marke nach Möglichkeit noch einmal übertroffen werden.

„Wir sind inzwischen in der Lage, auf dem Platz das Heft in die Hand zu nehmen. Die Zuschauer werden uns in den nächsten Wochen und Monaten wesentlich offensiver erleben“, sagt Znak. Zu diesem Zweck ist die Mannschaft ganz gezielt verstärkt worden. Und zwar mit einem Trio, das im letzten Drittel des Spielfelds den Unterschied ausmachen kann. Der 23-jährige Tobias Bolz möchte seine sportliche Laufbahn in der Marienstadt noch einmal ordentlich in Schwung bringen. Zuletzt hat er mit seinen Freunden beim A-Liga-Absteiger Arminia Kapellen gekickt. Ab sofort möchte der Angreifer, der überwiegend über die Außenbahnen kommt, noch einmal zeigen, weshalb er zu Beginn seiner Seniorenlaufbahn zu den hoffnungsvollsten Talenten des SV Sonsbeck gehört hatte.

Nächste Chance gegen Pfalzdorf

Von dort kommt auch der 26-jährige Malik Bongers, der einst am Klever Bresserberg ausgebildet wurde. Wegen einer Verletzung kam er in der vergangenen Saison zwar nur sechs Mal in der Oberliga im Einsatz. Wegen einer leichten Blessur an der Leiste musste er in den vergangenen beiden Spielen passen. Doch grundsätzlich ist der Mittelfeldspieler mit ausgeprägtem Drang zum gegnerischen Tor wieder fit und will es noch einmal wissen. Hinzu kommt der 20-jährige Youssef Meherzi, den Znak aus der eigenen Reserve (Kreisliga B) hochgezogen hat.

Da die SGE Bedburg-Hau einen Verjüngungsprozess in die Wege geleitet hat, stellt der Kevelaerer SV aktuell nur noch die zweitjüngste Mannschaft der Liga, deren Entwicklung allerdings noch lange nicht abgeschlossen ist. „Wir bringen enormes Potenzial mit. Auf Dauer traue ich den Jungs schon zu, auch einmal ganz oben mitmischen zu können“, sagt Znak.

Jetzt soll aber zunächst einmal schnell der erste Sieg her, damit sich der kleine Kevelaerer Fehlstart nicht zu einer Negativserie auswächst. Nach Möglichkeit soll der Knoten schon am kommenden Sonntag im Duell mit dem Nordkreis-Rivalen Alemannia Pfalzdorf platzen. „Das wäre schon enorm wichtig, damit wir vielleicht in einen Flow kommen. Momentan ist die Stimmung noch ausgezeichnet. Aber so etwas kann sich auch ändern, falls die Erfolgserlebnisse noch länger ausbleiben sollten“, so der KSV-Trainer.