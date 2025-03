Der Klassiker am Sonntag: TSV Fichte Hagen vs. TSV Dahl

Am kommenden Sonntag steht in der Kreisliga A1 ein spannendes Duell auf dem Programm: Der TSV Fichte Hagen trifft auf den TSV Dahl. Das Aufeinandertreffen der beiden Hagener Teams verspricht nicht nur sportliche Brisanz, sondern auch eine packende Atmosphäre auf dem Platz.

Der TSV Fichte Hagen, trainiert von Ulrich Heidbüchel, hat in dieser Saison beeindruckende Leistungen gezeigt. Mit 54 Punkten aus 22 Spielen und nur zwei Niederlagen führt das Team die Tabelle an und hat mit 87 Toren die stärkste Offensive der Liga. Nach einem knappen 3:2-Sieg gegen die zweite Mannschaft von FC Herdecke-Ende am letzten Sonntag konnte der TSV Fichte den positiven Trend fortsetzen und will auch gegen den TSV Dahl nachlegen, um den Meisterschafts- und Aufstiegstraum weiter zu verwirklichen. Die letzten fünf Partien brachten dem Gastgeber zehn Punkte, was das Selbstvertrauen weiter stärken dürfte.

Auf der anderen Seite reist der TSV Dahl, der mit 33 Punkten momentan auf einem direkten Abstiegsplatz steht, mit breiter Brust an. Nach einem beeindruckenden 5:0-Sieg gegen den SV Fortuna Hagen hat das Team von Coach Gary Kuhls einen Lauf von vier Siegen und einem Unentschieden in den letzten fünf Spielen hingelegt. Die Dahler zeigen sich in der Rückrunde stark verbessert und sind seit sieben Spielen ungeschlagen. Diese Leistungen sollten nicht unterschätzt werden, denn die Mannschaft ist gewillt, dem Favoriten ein Bein zu stellen.