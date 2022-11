Der Klassenerhalt wäre für den FC Aldekerk ein Erfolg Der FC Aldekerk steckt in der Bezirksliga als Tabellenletzter tief im Abstiegskampf. Überraschend ist das nicht. Trainer Danny Thönes war klar, das sein Team nach dem Verlust wichtiger Spieler vor einem schweren Jahr stehen würde.

Der FCA ist mittlerweile auf den letzten Tabellenplatz zurückgefallen, weil es in den folgenden zwölf Begegnungen nur noch zu einem Erfolg reichte. So ganz auf dem falschen Fuß wurden die Verantwortlichen von dieser Entwicklung indes nicht erwischt. Denn ihnen war klar, dass die Mannschaft vor einer äußerst schweren Spielzeit stehen würde, weil es einen großen Umbruch gegeben hat.

Schmerzhafte Abgänge

Schließlich hatte der FC Aldekerk nach der vergangenen Saison wertvolle Akteure verloren. Die Lücken, die der Abgang der Leistungsträger Niklas Hegmans (Umzug nach Köln), Marco Härtner (TSV Wachtendonk-Wankum), Dennis Hermelyn (Studium) und Carlos Hurtado Martinez (Spielertrainer TSV Wachtendonk-Wankum II) sowie der Brüder Jimmy und Jannis Altgen, die ihre Laufbahn beendet haben, gerissen hat, konnten nicht geschlossen werden. „Das war ein erheblicher Substanzverlust“, sagt Trainer Danny Thönes.

Deshalb war nicht nur für den Coach von Anfang an klar, dass der Klassenerhalt für sein Team das Maß aller Dinge sein würde. „Und wenn wir in der Liga bleiben, dann wäre das ein viel größerer Erfolg als der achte Platz in der vergangenen Saison“, sagt Thönes. Zumal es während der laufenden Spielzeit erneute personelle Rückschläge gab. In Josef Franke (Meniskusriss) und Jan Blume (Kreuzbandriss) haben sich zwei weitere wichtige Akteure schwer verletzt. Wobei Danny Thönes die Hoffnung hat, dass er nach der Winterpause wieder auf Josef Franke setzen kann.

Der 40-jährige Thönes stand in den vergangenen Wochen selbst schon in drei Partien auf dem Rasen und nicht an der Linie. „Ich wollte eigentlich nicht mehr spielen. Doch wir hatten halt große personelle Engpässe“, sagt der Coach, der als Spieler in seinen besten Zeiten für Bayer 04 Leverkusen, Wattenscheid 09 sowie den KFC Uerdingen in der Regionalliga aufgelaufen ist und auch einige Jahre für den SV Straelen in der Ober- und Niederrheinliga aktiv war. Zudem hat der FCA zwei A-Jugendliche in den Kader hochgezogen, um mehr Alternativen zu haben.