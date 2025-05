Der Klassenerhalt ist für Karlsfeld zum Greifen nah

Der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld hat Forstinning nach Rückstand 4:2 geschlagen – ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Nach 45 Minuten sah es düster aus für den TSV Eintracht Karlsfeld im Landesliga-Kellerduell gegen den VfB Forstinning. Nicht aber in den Köpfen der Spieler. Die glaubten an sich und schlugen nach dem Seitenwechsel mit vier Toren zurück. Dank des 4:2-Erfolges ist der Klassenerhalt für die Karlsfelder ohne den Umweg Relegation zum Greifen nah.

Auch für die Gäste aus Forstinning stand viel auf dem Spiel. Der Tabellen-16. ging mit sechs Punkten Rückstand auf das rettende Ufer in den Spieltag. In der Anfangsphase gelang es ihm, die Eintracht-Offensive um die Topstürmer Christoph Traub und Martin Schön in Schach zu halten. Und vorne half das Glück mit. Ein harmloser Torschuss fiel Fabien Ngounou Djayo vor die Füße, der nicht lange fackelte und zum 0:1 traf (15.). Die kalte Dusche für Karlsfeld.

Die Eintracht-Spieler rappelten sich aber, doch in der Nähe des gegnerischen Strafraumes fehlte die Präzision – sowohl im Passspiel als auch im Abschluss. Nach einer halben Stunde wurde die Elf von Trainer Flo Beutlhauser zwingender. Schön hatte die erste Topchance, doch anstatt selbst abzuschließen, wollte er seinen besser platzierten Sturmpartner Traub in Szene setzen. Ein Forstinninger Verteidiger klärte in höchster Not.

Wenige Minuten später revanchierte sich Traub mit einer traumhaften Flanke, die Schön allerdings knapp am Tor vorbei köpfte. So blieb es beim 0:1 zur Pause. „Wir hatten aber alles im Griff, ich war mir sicher, dass wir das Ding noch drehen”, sagte Beutlhauser.

Das wäre schwer geworden, wenn Forstinning kurz nach dem Wiederbeginn einen zu kurz geratenen Karlsfelder Rückpass bestraft hätte. Die Eintracht hat sich in dieser Saisonphase allerdings das Glück erarbeitet – und dazu strotzen die Spieler vor Selbstvertrauen. Ein Beispiel: Jonas Eicher versuchte es nach einer knappen Stunde einfach mal aus der Distanz. Sein Schuss schlug links unten zum 1:1 ein (59.).

Die Eintracht wollte mehr und drehte nur fünf Minuten später die Partie. Traub war mit einem sehenswerten Schlenzer ins lange Kreuzeck erfolgreich. Der Top-Torjäger war nun auf den Geschmack gekommen und traf in der 75. Minute nach genialer Vorarbeit seines Sturmpartners Schön zum 3:1. In der Schlussphase erhöhte Dominik Pöhlmann sogar auf 4:1 (81.), ehe die Gäste durch Stefan Zollner noch einmal verkürzten (83.).

Zittern musste die Eintracht aber nicht mehr. Kurz darauf war der zwölfte Saisonsieg eingetütet.