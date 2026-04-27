Der Kirchheimer SC feiert einen Kantersieg beim SVN München

Der Kirchheimer SC feierte einen Kantersieg. – Foto: Bernhard Schmöller

Die Fußballer des Kirchheimer SC haben auch die Aufgabe bei Landesliga-Schlusslicht SVN München mit ihrem 5:0-Erfolg souverän gelöst und sind jetzt seit vier Spielen ungeschlagen. Von der spärlich besetzten Ersatzbank kam neben Steven Toy – der scheidende Chefcoach lief erstmals seit dem 2:2 beim VfR Garching am 11. Mai 2025 wieder in der Landesliga auf – auch Nicolas Beilhardt ins Spiel. Der etatmäßige Torwart wurde in den Schlussminuten in den Angriff beordert und schob den Ball nach Vorarbeit von Luca Mauerer aus fünf Metern ins Tor (89.). „Das hat er richtig gut gemacht, vielleicht ist er fürs nächste Spiel wieder eine Alternative“, lachte Toy, der für knapp zehn Minuten auf dem Feld stand: „Da war das Spiel schon gelaufen.“

Kirchheim macht von Beginn an Druck

„Die Jungs haben auch diese Aufgabe ernst genommen und richtig Gas gegeben“, freute sich der 37-Jährige über den engagierten Auftritt seiner Mannschaft, die in den letzten beiden Spielen zehn Treffer erzielte. Der Tabellensiebte knüpfte da an, wo er beim 5:1 gegen den TSV Kastl aufgehört hatte, machte von Beginn an Druck, ließ vor allem in der ersten Halbzeit weitere Großchancen liegen und verpasste so ein noch deutlicheres Resultat.