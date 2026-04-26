Der Kirchheimer SC feiert einen 5:0-Kantersieg beim SVN München

steven-toy-kirchheimer-sc – Foto: Fupa

Der Kirchheimer SC bleibt seit vier Spielen ungeschlagen und schlägt das Landesliga-Schlusslicht 5:0.

Die Fußballer des Kirchheimer SC haben auch die Aufgabe bei Landesliga-Schlusslicht SVN München mit ihrem 5:0-Erfolg souverän gelöst und sind jetzt seit vier Spielen ungeschlagen. Von der spärlich besetzten Ersatzbank kam neben Steven Toy – der scheidende Chefcoach lief erstmals seit dem 2:2 beim VfR Garching am 11. Mai 2025 wieder in der Landesliga auf – auch Nicolas Beilhardt ins Spiel. Der etatmäßige Torwart wurde in den Schlussminuten in den Angriff beordert und schob den Ball nach Vorarbeit von Luca Mauerer aus fünf Metern ins Tor (89.). „Das hat er richtig gut gemacht, vielleicht ist er fürs nächste Spiel wieder eine Alternative“, lachte Toy, der für knapp zehn Minuten auf dem Feld stand: „Da war das Spiel schon gelaufen.“

Kirchheim macht von Beginn an Druck

„Die Jungs haben auch diese Aufgabe ernst genommen und richtig Gas gegeben“, freute sich der 37-Jährige über den engagierten Auftritt seiner Mannschaft, die in den letzten beiden Spielen zehn Treffer erzielte. Der Tabellensiebte knüpfte da an, wo er beim 5:1 gegen den TSV Kastl aufgehört hatte, machte von Beginn an Druck, ließ vor allem in der ersten Halbzeit weitere Großchancen liegen und verpasste so ein noch deutlicheres Resultat.

Absteiger SVN München war vorwiegend mit Defensivarbeit beschäftigt und verbuchte über die gesamte Distanz hinweg gerade einmal drei Abschlüsse. Jan Köhler brachte die ohne ihre Stoßstürmer Peter Schmöller und Roman Prokoph angetretenen Kirchheimer nach einer Viertelstunde in Führung: Im Anschluss an einen Eckstoß der Neuperlacher schalteten die Gäste gedankenschnell um, und Köhler verwertete eine Flanke von Florian Rädler zum 1:0 (14.). Als wenig später eine Rückgabe von Marco Flohrs zu kurz geriet, bügelte KSC-Keeper Sebastian Kolbe den Lapsus seines Teamkollegen aus und verhinderte im Eins-gegen-Eins den möglichen Ausgleich (21.). Köhler legte dann auch das 2:0 nach, indem er nach einem gefälligen KSC-Angriff einen Rückpass von Flohrs im Kasten unterbrachte (32.).

Unmittelbar nach der Pause vergaben die Kirchheimer dann in einer unübersichtlichen Situation eine Dreifach-Chance, an deren Ende Rädler die Latte traf (46.), und Linksverteidiger Sebastian Zielke traf nach Vorarbeit von Korbinian Vollmann zum vorentscheidenden 3:0 ins lange Eck (51.). In der 73. Minute eroberten die Gäste mit hohem Pressing den Ball, Flohrs bediente Mauerer, und der zeichnete für den vierten Streich verantwortlich (73.), ehe Beilhardt den Schlusspunkt setzte.