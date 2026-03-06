Der Kick vor dem Spiel: TSV Steinbach Haiger zu Gast auf der Waldau 

– Foto: Stuttgarter Kickers

Formcheck: Der TSV Steinbach ist mit gemischten Erlebnissen in das neue Pflichtspieljahr gestartet. Nachdem die Partie gegen die Kickers Offenbach witterungsbedingt verschoben wurde, fand die erste Partie in Mainz statt. Die Steinbacher verloren dort mit 1:3, nachdem sie zunächst in Führung gegangen waren. Das Nachholspiel an diesem Mittwoch gegen Kickers Offenbach lief hingegen genau umgekehrt. Nach einem 0:2-Rückstand konnte Steinbach, auch dank zweier Elfmeter, noch mit 4:2 gewinnen. Die Blauen wiederum sind mit vier Punkten aus zwei Spielen ins Jahr 2026 gestartet. Auf das 1:0 gegen Mainz II folgte ein 0:0 in Offenbach.

Ausgangslage: Nur zwei Punkte trennen den TSV Steinbach und die Stuttgarter Kickers. Die Blauen stehen derzeit mit 33 Punkten auf Rang neun, während die Gäste mit 35 Zählern auf Platz sieben rangieren. Auffällig: Mit acht Unentschieden in dieser Saison ist Steinbach gemeinsam mit Homburg und Barockstadt Spitzenreiter der Regionalliga.

Der Trainer: Cheftrainer ist seit Sommer 2024 Hüsni Tahiri. Der 42-Jährige ist seit über zehn Jahren im Verein tätig. 2013 wechselte er als Spieler vom SC Waldgirmes nach Steinbach, nach dem Karriereende war er zunächst im Nachwuchs als Coach tätig.

Verbindungen zu den Kickers: Innenverteidiger Vincent Schwab wechselte im vergangenen Sommer von Steinbach zu den Stuttgarter Kickers. Dort hatte der 22-Jährige von Juli 2023 an zwei Jahre gespielt und war in 39 Partien im Einsatz gewesen. Für die Blauen kommt Vincent in dieser Saison auf bisher 18 Einsätze in Liga und Pokal. Im neuen Jahr war er bisher in beiden Pflichtspielen über die volle Distanz auf dem Platz.

Rückblick auf das Hinspiel: Es lief bereits die Nachspielzeit, da fiel doch noch der entscheidende Treffer. Der damals noch 17-jährige Oskar Hencke traf für die Blauen zum viel umjubelten 1:0-Auswärtssieg. Es war das erste Tor des Nachwuchstalents, das mittlerweile nach Hoffenheim gewechselt ist, für die 1. Mannschaft gewesen. Die Steinbacher waren zuvor mit fünf Spielen ohne Niederlage in die Saison gestartet.

Das sagt Cheftrainer Marco Wildersinn: „Steinbach hat eine gute Mannschaft, die zuletzt Offenbach nach einem 0:2-Rückstand noch geschlagen hat. Das zeigt ihre Qualität. Beide Teams stehen im breiten Mittelfeld der Liga, deshalb rechne ich wieder mit einem engen Spiel, bei dem Kleinigkeiten entscheiden können. In der Hinrunde konnten wir in Steinbach gewinnen, das ist jetzt natürlich auch das Ziel für das Rückspiel bei uns im GAZI-Stadion auf der Waldau. Wir sind gut drauf und das wollen wir am Samstag zeigen, um unsere Fans mit einem Heimsieg zu belohnen.“

Personalsituation bei den Kickers: David Stojak arbeitet nach seinem Kreuzbandriss weiterhin individuell im Rahmen seiner Reha. Lirijon Abdullahu fehlt ebenso aufgrund seines kürzlich zugezogenen Kreuzbandrisses. David Braig fällt mit einer erneut aufgebrochenen muskulären Verletzung an der Oberschenkelrückseite bis Mitte März aus. Abdoulie Mboob wird dem Team bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen. Hintergrund ist die weiterhin laufende Klärung aufenthalts- und spielrechtlicher Fragen im formellen Verfahren. Die Stuttgarter Kickers stehen hierzu im engen und konstruktiven Austausch mit den zuständigen Stellen und haben alle ihrerseits erforderlichen Schritte eingeleitet. Die abschließende Entscheidung liegt aber nicht beim Verein. Die Kickers bitten um Verständnis, dass sie sich bis zur abschließenden Klärung nicht zu weiteren Details äußern können.

Die Unparteiischen: Schiedsrichter der Partie ist Mathias Heilig. Er wird assistiert von Jürgen Schätzle und Julian Gumz.

Ticketinfo: Für die Partie gibt es noch ausreichend viele Stehplatzkarten und Sitzplätze auf der Haupttribüne.