Der Kick vor dem Spiel: Auswärts im Breisgau 

– Foto: Stuttgarter Kickers

An diesem Samstag, den 14. März, steht für die Stuttgarter Kickers das Gastspiel in Freiburg an. Anpfiff ist um 14 Uhr, alle weiteren Informationen zur Partie gibt es hier.

Formcheck: Der SC Freiburg II ist mit drei unterschiedlichen Ergebnissen aus der langen Winterpause gestartet. Nach einer 2:1-Niederlage zum Auftakt in Großaspach folgte ein 2:2 gegen den SV Sandhausen, ehe die Zweitvertretung des SC am vergangenen Samstag mit 3:0 bei Schott Mainz siegte. Vor der Winterpause hatten die Südbadener drei Spiele in Folge verloren – gegen Alzenau, in Homburg und gegen Freiberg. Die Kickers hingegen sind im neuen Jahr noch ungeschlagen. Auf das 1:0 gegen den FSV Mainz 05 II folgte ein 0:0 in Offenbach. Am vergangenen Samstag feierten die Blauen einen 4:1-Heimsieg gegen Steinbach.

Ausgangslage: Der SC Freiburg II steht mit derzeit 30 Punkten auf dem 13. Rang und damit knapp über dem möglichen ersten Abstiegsplatz. Die Stuttgarter Kickers haben in dieser Saison bisher sechs Zähler mehr geholt und stehen mit 36 Zählern auf dem siebten Platz. Während Freiburg nur einen Punkt vor Offenbach liegt und einen weiteren Zähler hinter Trier und Kassel steht, rangieren die Blauen punktgleich mit Homburg und nur einen Punkt hinter Walldorf und Mainz II.

Der Trainer: Cheftrainer ist seit dem 1. Januar 2025 Bernhard Weis. Zuvor trainierte der 49-Jährige die Freiburger U19 und U17 und war zudem als Co-Trainer tätig. Vor seiner Station in Freiburg war Bernhard Weis bei Ligakonkurrent Eintracht Trier Coach der zweiten Mannschaft. Dort hatte er vor seiner Trainertätigkeit seine Karriere als Spieler beendet.

Spannende Personalien: Zweitvertretungen von Vereinen aus der Bundesliga sind bekannt dafür, ihren ambitionierten Talenten Spielzeit zu verschaffen. In der Hinrunde kamen für den SC Freiburg gleich zwei davon zum Einsatz. Zum einen Bruno Ogbus, zum anderen Max Rosenfelder. An diesem Samstag wird das jedoch anders aussehen. Während Ogbus zuletzt mehrfach in der Startelf des Bundesligisten stand und auch bereits 13 Mal in der Regionalliga auflief, laboriert Max Rosenfelder (zwei Einsätze in der Regionalliga) derzeit an einer Oberschenkelverletzung. Auch interessant: Offensivspieler David Amegnaglo zeigt sich derzeit in guter Form. In den vergangenen beiden Partien traf er dreimal und steht insgesamt in dieser Saison schon bei zehn Toren und vier Vorlagen.

Rückblick auf das Hinspiel: Für die Kickers war es der deutlichste Sieg in der bisherigen Saison. Am Ende hieß es 4:0 für die Blauen, die durch zwei Doppelpacks gewannen. Sowohl David Braig (17., 58.) als auch Flamur Berisha (31., 44.) trafen je zweimal und sorgten so am 7. Spieltag für viel Freude auf der Waldau. Besonders: Der zweite Treffer von Flamur schaffte es im Nachgang in die Auswahl zum Tor des Monats der Sportschau. Ein spektakulärer Fallrückzieher sorgte für das zeitweilige 3:0.

Das sagt Cheftrainer Marco Wildersinn: „Mit dem SC Freiburg II erwartet uns eine Mannschaft mit sehr gut ausgebildeten, talentierten Spielern, die strukturierten und guten Fußball spielt. Was ihnen in dieser Saison vielleicht noch etwas fehlt, sind konstante Ergebnisse. Am vergangenen Wochenende haben sie aber souverän bei Schott Mainz gewonnen. Wie fast jede Woche in dieser Liga erwarte ich ein enges Spiel, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben können. Wir wollen natürlich unseren guten Trend fortsetzen.“

Personalsituation bei den Kickers: David Stojak arbeitet nach seinem Kreuzbandriss individuell im Rahmen seiner Reha. Lirijon Abdullahu fehlt ebenso aufgrund seines kürzlich zugezogenen Kreuzbandrisses. David Braig fällt mit einer erneut aufgebrochenen muskulären Verletzung an der Oberschenkelrückseite bis Mitte März aus. Abdoulie Mboob kann ebenfalls weiterhin nicht eingesetzt werden.

Die Unparteiischen: Schiedsrichter der Partie ist Maximilian Lotz. Er wird assistiert von Jannis Jäschke und Emil Schwarz

Ticketinfo: Fan-Infos - SV Stuttgarter Kickers e.V.

Die Kickers bieten in Kooperation mit LEAGUES einen kostenpflichtigen Livestream an.

Der Link zum Streaming-Server: https://www.leagues.football/svk