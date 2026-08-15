Der KFC Uerdingen zerlegt die HSG und sendet ein Ausrufezeichen

Der KFC zerlegt die Holzheimer SG – Foto: Boris Hempel

Der KFC Uerdingen wird am 1. Spieltag der Oberliga-Saison 2026/27 seiner Favoritenrolle mehr als nur gerecht. Nach einer regelrechten Chancenflut in Durchgang eins setzte sich die Mannschaft von Julian Stöhr letztlich mit 5:1 bei der Holzheimer SG durch.

Der KFC Uerdingen begann munter und mutig in diese Partie. Eine regelrechte Chancenflut rollte auf die Defensive der Holzheimer SG zu, die sich glücklich schätzen konnte, fast eine halbe Stunde lang ohne Gegentreffer geblieben zu sein. Dann war es jedoch Luca Thissen (27.), der von Yuta Inoue einen perfekten Querpass aufgelegt bekam und den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste. Kurz vor dem Pausentee legte Wladimir Wagner (44.) das 2:0 nach – dieses Mal leistete Mario Knops die Vorarbeit.

Hoffnungsfunken erlosch wieder

In Durchgang zwei war es eigentlich die HSG, die den besseren Start erwischte. Mitten in die Holzheimer Druckphase stach jedoch Yuta Inoue (52.), der eine außergewöhnlich gute Partie absolvierte, mit dem 3:0. Einen kleinen Funken Hoffnung brachte Ilyas Vöpel (57.) zurück: Jan Bachmann verlor den Ball leichtsinnig an Joel Agbo, der auf den freistehenden Vöpel querlegte. Doch dieser Funke erlosch bereits eine gute Viertelstunde später wieder. Mario Knops (75.) versenkte zum 4:1 und schraubte seine Scorer-Punkte in dieser Partie auf zwei. Den Schlusspunkt setzte schließlich Wladimir Wagner (86.), der als einziger Akteur an diesem Nachmittag doppelt traf: Maximilian Dimitrijewski legte auf den aus Rhynern gekommene Stürmer ab, der mühelos vollendete.

Ohne eine Sekunde draufzulegen, beendete der Unparteiische Matti Lambertz diese Auftaktpartie der Oberliga-Saison 2026/27. Der KFC unterstreicht mit dieser Leistung den Anspruch, auch in diesem Jahr wieder ein Wörtchen um die vorderen Plätze mitzureden. Auf der anderen Seite fand die Kritik an der Oberliga-Tauglichkeit der HSG erste Bestätigung – von der Mannschaft von Sven van Beuningen muss in den kommenden Wochen deutlich mehr kommen.