Der KFC Uerdingen verpflichtet Verteidiger Tim Stappmann

Nachdem der KFC Uerdingen für die kommende Regionalliga-Saison den einen oder anderen Spieler verpflichtet hat, der in der Region hier noch nicht so bekannt ist (was natürlich nichts heißen muss), kommt nun ein Akteur dazu, der am Niederrhein nicht nur einen Namen hat, sondern der die Regionalliga West bestens kennt. Denn Tim Stappmann spielte in der abgelaufenen Saison für Rot-Weiß Oberhausen.