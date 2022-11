Der KFC Uerdingen verliert nach 2:2 in Monheim Zähler auf SSVg Velbert Oberliga Niederrhein: Die Uerdinger lagen zunächst zurück, drehten dann das Spiel und kassierten spät den Ausgleich.

Der KFC Uerdingen hatte am Sonntag alle Möglichkeiten, wieder auf zwei Zähler an den Spitzenreiter SSVg Velbert heranzurücken, doch nach dem 2:2 beim 1. FC Monheim fehlen dem Team von Trainer Alexander Voigt nun schon vier Zähler zur Spitze der Oberliga Niederrhein. Dabei geriet der KFC früh in Rückstand, drehte das Spiel vor der Pause und verwaltete diese Führung dann letztlich zu sehr.