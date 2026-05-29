Der KFC Uerdingen und die Wundertüte

Am Freitagabend geht es für den KFC Uerdingen ein letztes Mal in dieser Saison in der Oberliga Niederrhein auf Auswärtstour. Und es ist einer der kürzesten Wege, die die KFC-Fans am 33. Spieltag auf sich nehmen müssen, denn die Grotenburg und die Anlage des TSV Meerbusch, wo die Uerdinger um 19 Uhr gastieren, liegen gerade einmal zehn Kilometer Fahrtstrecke auseinander.
Der KFC Uerdingen hat bei diesem letzten Auswärtsspiel die Möglichkeit, im Kampf um den Aufstieg vorzulegen und den Druck auf Spitzenreiter VfB Hilden und Verfolger Ratingen 04/19 so hoch wie möglich zu halten. Die Ausgangslage, die allen im Verein bewusst ist, ist nicht die beste. Nur im Falle eines Sieges bestehe nach dem eigenen Spiel noch die Möglichkeit auf den Aufstieg. Sollte Hilden am Sonntag sein Heimspiel gegen Monheim siegreich gestalten, ist der Zug für den KFC ohnehin abgefahren. „Wir können das realistisch einschätzen, wie groß unsere Chancen sind“, gab Trainer Julian Stöhr vor dem Spiel am Freitag zu Protokoll.
Da sowieso nur ein Sieg zählt, ist die Marschroute klar. Der KFC will dieses und auch das abschließende Spiel gegen den VfL Jüchen-Garzweiler gewinnen. „Wir wollen alles in die Waagschale werfen“, betont Stöhr. Er und sein Team haben daher in den vergangenen zwei Wochen hart trainiert – trotz der teils hohen Temperaturen. Da habe man sich nicht schonen wollen. Stöhr ärgerte sich nur über die Zwangspause zwei Spieltage vor Schluss. Am Pfingstwochenende fanden die Finalspiele der Verbandspokale statt, die Oberliga Niederrhein, deren Vertreter SC St. Tönis im Endspiel stand, hatte an diesem Wochenende pausiert. Die Oberligen im Mittelrhein und in Westfalen hingegen haben am Pfingstmontag einen regulären Spieltag abgehalten. Das wäre laut Stöhr auch problemlos am Niederrhein möglich gewesen, das Spiel des SC St. Tönis hätte entsprechend vorgezogen oder nachgeholt werden können. So aber mussten die 17 anderen Oberligisten kurz vor der Sommerpause, wo es für einige Teams eh schon um nichts mehr geht, eine Zwangspause einlegen und nun wieder in den Spielrhythmus kommen.
Ein Team, für das es eben um nichts mehr geht, ist der TSV Meerbusch. Weder nach oben noch nach unten müssen sich die Meerbuscher orientieren und können dementsprechend komplett befreit aufspielen. „Der TSV ist ein Stück weit eine Wundertüte“, sagt Julian Stöhr vor dem anstehenden Duell. Im Saisonverlauf habe der Klub eine sehr gute Phase gehabt, viele Siege geholt und sei oben mit dabei gewesen. Dann sei ein überraschender Trainerwechsel erfolgt, zuletzt seien die Ergebnisse ein wenig ausgeblieben. So steht der TSV auf dem sechsten Platz, weist dafür aber eine recht schlechte Tordifferenz auf.
Um einen vernünftigen Abschluss zu realisieren, gehöre es für Stöhr auch dazu, mental auf der Höhe zu sein und sich in die Bälle reinzuhauen. „Jeder sollte wissen, was es bedeutet, für diesen Klub zu spielen und wie die Erwartungshaltung ist. Auch wenn die Saison dem Ende entgegengeht, werde ich nicht müde, das zu predigen und entsprechend einzufordern“, betont der Trainer.
Interimstrainer Marc Roch hat versucht, den TSV wieder zu stabilisieren. Der Coach, der eigentlich in der Jugendarbeit der Meerbuscher tätig ist, hat eine Uerdinger Vergangenheit. Anfang der 1990er Jahre machte er drei Spiele für Bayer Uerdingen.
Die Uerdinger Gegenwart und Zukunft liegt in den Händen von Julian Stöhr, der sich einen vernünftigen Auswärts-Abschluss wünscht. Dafür steht ihm allerdings nicht der komplette Kader zur Verfügung. Ulrich Bapoh und Derick Gyamfi fallen beide verletzt aus, zudem stehen Yasin-Cemal Kaya und Jesse Sierck aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Keeper Justin Möllering, der seit ein paar Wochen an einer Knieverletzung laboriert und seitdem auch nicht trainieren konnte, wird sich zumindest als zweiter Keeper auf die Bank setzen.