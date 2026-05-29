Der KFC Uerdingen und die Wundertüte Nur ein Sieg beim TSV Meerbusch hält die Aufstiegshoffnungen des KFC Uerdingen am Leben. Trainer Julian Stöhr weiß, die Chancen realistisch einzuschätzen – und die Zeit läuft ab. von Marvin Wibbeke · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Der KFC trifft auf den TSV Meerbusch. – Foto: Sven Hanisch

Am Freitagabend geht es für den KFC Uerdingen ein letztes Mal in dieser Saison in der Oberliga Niederrhein auf Auswärtstour. Und es ist einer der kürzesten Wege, die die KFC-Fans am 33. Spieltag auf sich nehmen müssen, denn die Grotenburg und die Anlage des TSV Meerbusch, wo die Uerdinger um 19 Uhr gastieren, liegen gerade einmal zehn Kilometer Fahrtstrecke auseinander.

Der KFC Uerdingen hat bei diesem letzten Auswärtsspiel die Möglichkeit, im Kampf um den Aufstieg vorzulegen und den Druck auf Spitzenreiter VfB Hilden und Verfolger Ratingen 04/19 so hoch wie möglich zu halten. Die Ausgangslage, die allen im Verein bewusst ist, ist nicht die beste. Nur im Falle eines Sieges bestehe nach dem eigenen Spiel noch die Möglichkeit auf den Aufstieg. Sollte Hilden am Sonntag sein Heimspiel gegen Monheim siegreich gestalten, ist der Zug für den KFC ohnehin abgefahren. „Wir können das realistisch einschätzen, wie groß unsere Chancen sind“, gab Trainer Julian Stöhr vor dem Spiel am Freitag zu Protokoll. Hart trainiert bei hohen Temperaturen Da sowieso nur ein Sieg zählt, ist die Marschroute klar. Der KFC will dieses und auch das abschließende Spiel gegen den VfL Jüchen-Garzweiler gewinnen. „Wir wollen alles in die Waagschale werfen“, betont Stöhr. Er und sein Team haben daher in den vergangenen zwei Wochen hart trainiert – trotz der teils hohen Temperaturen. Da habe man sich nicht schonen wollen. Stöhr ärgerte sich nur über die Zwangspause zwei Spieltage vor Schluss. Am Pfingstwochenende fanden die Finalspiele der Verbandspokale statt, die Oberliga Niederrhein, deren Vertreter SC St. Tönis im Endspiel stand, hatte an diesem Wochenende pausiert. Die Oberligen im Mittelrhein und in Westfalen hingegen haben am Pfingstmontag einen regulären Spieltag abgehalten. Das wäre laut Stöhr auch problemlos am Niederrhein möglich gewesen, das Spiel des SC St. Tönis hätte entsprechend vorgezogen oder nachgeholt werden können. So aber mussten die 17 anderen Oberligisten kurz vor der Sommerpause, wo es für einige Teams eh schon um nichts mehr geht, eine Zwangspause einlegen und nun wieder in den Spielrhythmus kommen.