Der KFC Uerdingen steckt im Oberliga-Mittelmaß, aber für wie lange?

Nach einer kurzen krankheitsbedingten Pause ist das "Grotenburg-Geflüster" von FuPa Niederrhein zurück. Host André Nückel spricht mit Reporter Marcel Eichholz über den aktuellen Status Quo des KFC Uerdingen, der im Mittelfeld der Oberliga Niederrhein angekommen ist.

Wohin geht die Reise des KFC Uerdingen? Nach einem vollkommenen Umbruch im Sommer, einer tollen Vorbereitung und nun einem durchwachsenen Saisonstart befindet sich der Regionalliga-Absteiger als Tabellenzehnter der regulären Tabelle, Heimtabelle, Auswärtstabelle und Formtabelle im absoluten Mittelmaß wieder - doch ist das schlimm? Darüber sprechen Nückel und Eichholz in der 5. Ausgabe des Grotenburg-Geflüsters, die ihr euch hier anhören könnt:

In der kommenden Woche ist die FuPa-Redaktion auf Dienstreise, aufgenommen wird trotzdem. Geplant ist ein Fragenpodcast rund um den KFC Uerdingen. Fragen reicht ihr gerne per E-Mail an fupa@rp-digital.de ein.

