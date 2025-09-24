 2025-09-23T12:48:49.527Z

Gegen den ETB SW Essen kassierte der KFC Uerdingen seine zweite Niederlage in der laufenden Saison.
Gegen den ETB SW Essen kassierte der KFC Uerdingen seine zweite Niederlage in der laufenden Saison. – Foto: Ralph Görtz

Der KFC Uerdingen steckt im Oberliga-Mittelmaß, aber für wie lange?

Grotenburg-Geflüster: In der neuesten Podcast-Ausgabe geht es um den Status Quo des KFC Uerdingen, der im Mittelfeld der Oberliga Niederrhein angekommen ist. Ist das gut, schlecht oder aktuell sogar weniger wichtig?

Nach einer kurzen krankheitsbedingten Pause ist das "Grotenburg-Geflüster" von FuPa Niederrhein zurück. Host André Nückel spricht mit Reporter Marcel Eichholz über den aktuellen Status Quo des KFC Uerdingen, der im Mittelfeld der Oberliga Niederrhein angekommen ist.

Sa., 20.09.2025, 16:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
0
1
+Video

So., 28.09.2025, 18:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
18:00live

Wohin geht die Reise des KFC Uerdingen? Nach einem vollkommenen Umbruch im Sommer, einer tollen Vorbereitung und nun einem durchwachsenen Saisonstart befindet sich der Regionalliga-Absteiger als Tabellenzehnter der regulären Tabelle, Heimtabelle, Auswärtstabelle und Formtabelle im absoluten Mittelmaß wieder - doch ist das schlimm? Darüber sprechen Nückel und Eichholz in der 5. Ausgabe des Grotenburg-Geflüsters, die ihr euch hier anhören könnt:

In der kommenden Woche ist die FuPa-Redaktion auf Dienstreise, aufgenommen wird trotzdem. Geplant ist ein Fragenpodcast rund um den KFC Uerdingen. Fragen reicht ihr gerne per E-Mail an fupa@rp-digital.de ein.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

Hinweis: Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

