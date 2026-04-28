Der KFC Uerdingen spitzt in Ratingen das Titelrennen weiter zu

Der Traum-Freistoß von Emre Demircan in den Winkel zum 1:3 in der 81. Minute hätte zwar für „ein bisschen Hoffnung“ gesorgt bei 04/19, sagte Apfeld. Er musste aber letztlich konstatieren: „Wir waren heute nicht da, das müssen wir akzeptieren. Das ist nicht einfach für mich, aber ich habe sehr viel Energie in mir, und die werde ich auf jeden Einzelnen in der Mannschaft übertragen.“

Eingedenk des Ergebnisses in Hilden schloss Apfeld: „An der Situation hat sich nicht viel geändert, und wenn du so lange die Liga anführst außer an den Spieltagen eins und vier, dann ist die Erwartungshaltung auch, dass wir aufsteigen. Wir müssen Spiele gewinnen und auf uns schauen, nicht auf andere, und am Freitag am Uhlenkrug eine bessere Leistung bringen.“ Dort spielt ETB Schwarz-Weiß Essen seine Heimspiele – und wie schwer es der Tabellensechste einem aus dem Top-Trio machen kann, musste Hilden ja gerade erst erfahren.