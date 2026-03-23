Der KFC Uerdingen korrigiert die Hinspiel-Blamage – wenn auch knapp

Lipinski spricht über das Spiel gegen den VfB Homberg – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Ein Sieg musste an diesem 24. Spieltag in der Oberliga Niederrhein für den KFC Uerdingen her. Und das nicht nur, um die 0:4-Niederlage aus dem Hinspiel beim VfB Homberg zumindest zu korrigieren, sondern auch um weiterhin den Anschluss an die Spitzengruppe zu wahren. Das sagt Matchwinner Alexander Lipsinki zur Partie.

Anders im Rückspiel, denn da hatte Alexander Lipinski bereits den Führungstreffer markiert, bevor Jesse-Garon Sierck aufgrund einer Tätlichkeit vorzeitig unter die Dusche geschickt wurde. Vize-Kapitän Lipinski blickt auf einen Sieg zurück, der vor allem über den Willen kam: „Nach der Roten Karte hatten wir in Unterzahl etwas Glück. Jonas macht ein überragendes Spiel und hält die Null, Pierre rettet einmal auf der Linie. Am Ende war es eine Mannschaftsleistung und der absolute Wille, dass wir unbedingt diese drei Punkte mitnehmen wollten. Wir haben uns alle in alles reingeschmissen“, erklärt er dem RevierSport.

Als wäre es ein Déjà-vu, musste der KFC wie auch schon im Hinspiel in Unterzahl das Spiel zu Ende bringen. Der Unterschied: Nachdem Dominik Burghard – mittlerweile beim Ligakonkurrenten 1. FC Kleve – die Ampelkarte gesehen hatte, brach das Uerdinger Spiel wie ein Kartenhaus zusammen, und der VfB konnte noch vier Tore schießen.

Entscheidende Wochen zurück in die Regionalliga

Im Rückblick könnte die vergangene Woche die eine alles entscheidende gewesen sein, denn der KFC hat neun Punkte gesammelt und bis auf drei Punkte an das Spitzenduo aus Ratingen 04/19 und dem VfB 03 Hilden angeschlossen. So richtig sieht sich Lipinski nach dem dritten Sieg in Folge aber nicht als Matchwinner: „Es geht darum, dass die Mannschaft gewinnt. Wir haben uns vorgenommen, in dieser Woche neun Punkte zu holen. Das haben wir jetzt geschafft. Wir haben als Mannschaft gewonnen und es ist egal, wer der Matchwinner ist.“

Ein Profiteur der Roten Karte von Sierck könnte Anthony Oscasindas werden. In den vergangenen vier Spielen hat Sierck den eigentlichen Stammplatz von Oscasindas eingenommen – für den 22-jährigen Verteidiger bedeutete das lediglich einige Kurzeinsätze. Lipinski bewertet die Situation aus der Spielersicht: „Tony hat es in der Hinrunde schon super gemacht und hat gegen Homberg auch wieder gut gespielt, nachdem er hereinkam. Die Jungs pushen sich gegenseitig. Das ist ein super Konkurrenzkampf. Tony wird die Rolle von Jesse wieder übernehmen und gut machen“, davon ist er überzeugt.

Für den KFC Uerdingen gilt es am kommenden Samstag (28. März, 15.30 Uhr) bei der Holzheimer SG die Siegesserie fortzusetzen, während Ratingen 04/19 gegen die Sportfreunde Baumberg und VfB 03 Hilden gegen den SV Sonsbeck bereits am Freitagabend (27. März, 19.30 Uhr) vorlegen.

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