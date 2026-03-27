Der KFC Uerdingen kann kommen

Damit hat schon der VfL Jüchen/Garzweiler gute Erfahrungen gemacht, als er Mitte Dezember den KFC Uerdingen bei sich auf der Anlage an der Stadionstraße empfing. Abgesehen davon, dass die Jüchener dem großen Favoriten damals ein Unentschieden abtrotzten, verlief neben dem Platz alles friedlich. Und Thomas Koch ist auch zuversichtlich, dass am Samstag alles glatt läuft. Er gehört im Fußballverband Niederrhein dem Lehrstab Gewaltprävention an und hat sich mit Blick auf die Partie am Samstag gezielt über die KFC-Fans informiert.

Keine vierstellige Zuschauerzahlen erwartet

„Ich habe mir alle Spielberichte des KFC angeschaut. Da hat es in dieser Saison noch nichts besonders Auffälliges gegeben“, sagt Koch und ergänzt: „Deswegen sehe ich das recht entspannt.“ Und zur Not gibt es ja auch noch die Polizei, die laut Thomas Koch am Samstag auf der Wolker-Anlage auch Präsenz zeigen wird. Zur Gelassenheit trägt im Lager der Holzheimer auch bei, dass sie auf gute Erfahrungswerte mit Blick auf das Ausweichstadion zurückgreifen können. Schließlich waren sie dort schon mal zu Gast, als sie in der Vorbereitung auf die Spielzeit 2024/2025 das Glück hatten, ein Testspiel gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf bestreiten zu können. Damals kamen 3500 Zuschauer und alles ging glatt über die Bühne.