Der KFC Uerdingen hat seine Fans unterschätzt

Diese Stellungnahme und das Einräumen von Fehlern ist man beim KFC Uerdingen gar nicht mehr gewohnt. Entsprechend positiv fallen die Reaktionen auf das zweite Statement aus. Dass die Verantwortlichen sich mit inhaltlicher Kritik auseinandersetzen und darauf entsprechend reagieren, sei vor einigen Jahren noch unvorstellbar gewesen, heißt es in den Kommentaren.

Es ist auch ein Zeichen von Stärke und Reife. Doch wieso konnte es überhaupt so weit kommen, dass dieses Thema innerhalb weniger Tage eine solch riesige Debatte hochkochen lässt? Die Verantwortlichen des KFC Uerdingen haben die eigenen Fans schlichtweg unterschätzt. Ein Fehler, den sie so sicher nicht mehr machen werden.

