Der KFC Uerdingen hat seine Fans unterschätzt

Rolle Rückwärts beim KFC Uerdingen! In den vergangenen Tagen ist viel Kritik auf die Verantwortlichen des Oberligisten eingeprasselt. Auslöser war die Mitteilung des Klubs, dass künftig keine Streams mehr aus der Grotenburg gesendet werden sollen. Das betrifft in erster Linie den des Internetportals FuPa, der in der Hinrunde kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde. Weil die Verantwortlichen in ihrem Statement aber als Hauptgrund angeführt hatten, dass sie lieber die Fans im Stadion sehen wollten, hatte es den Anschein, als sei auch keine kostenpflichtige Variante im Gespräch. „Der Stadionbesuch ist für uns ein zentraler Bestandteil der KFC-Identität und ein wichtiger Baustein für die nachhaltige Zukunft unseres Vereins. Wir möchten die Fans des KFC in der Grotenburg wieder stärker zusammenbringen und die Atmosphäre vor Ort bewusst fördern“, hatte der KFC in der vergangenen Woche geschrieben.
Eine Aussage, der die meisten Fans sicher nicht widersprechen würden. Nur ist es eben nicht allen Anhängern möglich, auch regelmäßig die Grotenburg zu besuchen. Das kann an eingeschränkter Mobilität aufgrund der gesundheitlichen Verfassung liegen oder an einem mehrere Stunden dauernden Anfahrtsweg, weil sie hunderte Kilometer weit weg wohnen. Trotzdem ist es auch diesen Fans ein Anliegen, die Spiele ihres Herzensvereins zu verfolgen – und das am liebsten mit bewegten Bildern. Dafür, das wurde in der lebhaften Diskussion in den sozialen Medien deutlich, seien sie auch durchaus bereit, etwas Geld zu bezahlen. Für den notorisch klammen KFC also eigentlich eine Möglichkeit, die leeren Kassen etwas zu füllen. Doch das war aus dem ersten Statement nicht herauszulesen, dass dies eine ernsthafte Alternative darstellen würde.
Es scheint nicht nur so, als hätten die Verantwortlichen zunächst nicht erfasst, welche Reichweite und welche Strahlkraft der KFC Uerdingen auch heute noch besitzt – und das weit über die Krefelder Stadtgrenzen hinaus. Genau das haben sie nun in einem neuen Statement am Sonntagabend eingeräumt und um Entschuldigung gebeten. „Vor diesem Hintergrund befinden wir uns bereits in konkreten Gesprächen, um alternative Modelle für die Übertragung unserer Spiele zu prüfen. Dabei geht es unter anderem um mögliche Pay-per-View-Lösungen, welche zeitnah angeboten werden sollen“, hat der Verein mitgeteilt. Die Fans dürfen sich also Hoffnungen machen, dass schon das erste Heimspiel der Rückrunde gegen den SV Sonsbeck (Samstag, 7. Februar, 18 Uhr) in irgendeiner Art und Weise gestreamt wird.
Diese Stellungnahme und das Einräumen von Fehlern ist man beim KFC Uerdingen gar nicht mehr gewohnt. Entsprechend positiv fallen die Reaktionen auf das zweite Statement aus. Dass die Verantwortlichen sich mit inhaltlicher Kritik auseinandersetzen und darauf entsprechend reagieren, sei vor einigen Jahren noch unvorstellbar gewesen, heißt es in den Kommentaren.
Es ist auch ein Zeichen von Stärke und Reife. Doch wieso konnte es überhaupt so weit kommen, dass dieses Thema innerhalb weniger Tage eine solch riesige Debatte hochkochen lässt? Die Verantwortlichen des KFC Uerdingen haben die eigenen Fans schlichtweg unterschätzt. Ein Fehler, den sie so sicher nicht mehr machen werden.
