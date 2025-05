Der KFC Uerdingen gegen alle

Lange haben die Verantwortlichen nicht mehr Zeit. Bis zum 10. Juli muss der KFC Uerdingen die Meldung zur Teilnahme an der Oberliga Niederrhein in der kommenden Saison beim Fußball-Verband Niederrhein tätigen. Das sind noch knapp zwei Monate. Zwei Monate, in denen möglichst geklärt werden sollte, wie und wo es in Zukunft für die Uerdinger weitergeht.

Allein: Seit Dienstagabend erscheinen Antworten auf die Fragen, in welcher Liga, mit welchem Team und mit welchem Führungspersonal die Zukunft des KFC gestaltet werden soll, unwahrscheinlicher denn je. Denn ein zweites Krisentreffen bei der Stadt, zu dem Stadtdirektor Markus Schön gemeinsam mit Insolvenzverwalter Thomas Ellrich die verschiedenen Akteure – und auch einen namentlich nicht genannten Investor – an einem Tisch versammelt hatte, verlief offenbar ergebnislos. Das berichtet der „Extra Tipp am Sonntag“. „Der weitere Gesprächstermin unter Vermittlung von Stadtverwaltung und Insolvenzverwalter hat nun allerdings gezeigt, dass die beiden Gruppen nicht zueinander finden werden“, wird Markus Schön zitiert. Zudem sollen weder KFC-Vorstandsvorsitzender Thomas Platzer noch Berater Mehmet Eser zu diesem Treffen überhaupt erschienen sein.

Daraufhin überschlugen sich dann am Abend die Ereignisse. Zunächst veröffentlichten die „Grotenburg-Supporters“ die Antworten des SC Krefeld 05 auf die Fragen in dem zweiten offenen Brief, der von 37 Fanclubs unterzeichnet worden war. Im Antwortschreiben erhebt der SC Krefeld 05 schwere Anschuldigungen gegen den KFC-Vorstand. So habe sich noch keiner der Uerdinger Verantwortlichen im Jahr 2025 an den SCK gewendet, um eine Fortführung der Kooperation im Jugendbereich zu besprechen. Man habe lange gezögert und beraten, ob man diesen Sachverhalt überhaupt öffentlich machen wolle - sich aber letztlich dafür entschieden, da man das Verhalten des KFC als nicht mehr tolerierbar erachte.

Weiter führen die Verantwortlichen des SC Krefeld 05 aus, dass man viel Geld, Zeit und Arbeit in die Jugendkooperation gesteckt habe, ohne dafür bis heute eine Gegenleistung erhalten zu haben. Zum „Dank“ sei von Seiten des KFC Uerdingen hinter dem Rücken die Suche nach einem anderen Kooperationspartner aufgenommen worden. Dennoch sei man weiterhin bereit, die Partnerschaft aufrecht zu erhalten. Was übrigens auch die einzige Möglichkeit für den KFC sei, die Platzanlage am Löschenhofweg weiterhin benutzen zu können.

Harter Tobak – auf den die Reaktion des KFC nicht lange auf sich warten ließ. Wenige Stunden später erschien ein Statement auf der Homepage, das sich grundsätzlich wie das komplette Gegenteil liest und allen anderen Parteien die Schuld an der aktuellen Misere zuschiebt. „Über die kürzlich geführten Gespräche im Rathaus sind wir relativ enttäuscht, da sie aus unserer Sicht nicht auf Augenhöhe stattfanden, sondern, auch in Abstimmung mit dem SC Krefeld, von vornherein in eine bestimmte Richtung gelenkt werden sollten, die ein Interesse an einem gesichtswahrenden Kompromiss für beide Seiten sehr vermissen ließen“, eröffnet der KFC-Vorstand seine Stellungnahme.

Harte Kritik an den Partner

An den Lösungsvorschlägen der Uerdinger habe angeblich keiner in der Runde Interesse gezeigt. Es sei aus Sicht des KFC allerdings nicht akzeptabel, „den Kern und die Selbstbestimmung des Vereins komplett aufzugeben“. So wolle die Stadt keine andere Trainingsstätte als den Löschenhofweg genehmigen, obwohl der KFC sich mit anderen Vereinen bereits über eine Kooperation geeinigt habe. Zudem sei es mit Blick auf die Jugendarbeit nicht zu akzeptieren, „die gesamte Jugendarbeit in die Hände eines Vereins zu legen, dessen Konzept nicht auf leistungsorientierten Sport abzielt.“ Damit ist übrigens der SC Krefeld gemeint, bei dem keine gute Trainerinfrastruktur gegeben sei. „Der KFC darf seine Identität nicht aufgeben, weil man ihn durch die momentane Situation dazu zwingen will.“

Indirekt bestätigt der KFC zudem, dass weder Platzer noch Eser in der Runde bei der Stadt zugegen waren. So sei es nicht zielführend, „Niveauranglisten der Konversationspartner“ zu erstellen, die wichtiger seien als Inhalte oder Lösungen. Alles in allem sei man schwer enttäuscht von der fehlenden Kompromissbereitschaft der unterschiedlichen Parteien, werde aber weiter mit Hochdruck an einem Konzept arbeiten, das man Ende der Woche dem Insolvenzverwalter vorlegen möchte.

Wenn das mal nicht zu spät ist. Der 14. Mai, die von Insolvenzverwalter Thomas Ellrich gesetzte „Abgabefrist“, ist dann schon längst Vergangenheit.