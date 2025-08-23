Der KFC Uerdingen erkämpft ein 2:2 in Sonsbeck

Der SV Sonsbeck und der KFC Uerdingen lieferten sich ein spannendes Duell mit vielen Wendungen. Nach einer frühen Uerdinger Führung per Elfmeter drehte Sonsbeck die Partie zwischenzeitlich, ehe Etienne-Noel Reck in der 71. Minute zum 2:2-Endstand traf. Am Ende stand ein glückliches Remis aus Sicht der Gäste.

Die Anfangsminuten verliefen ausgeglichen, beide Teams tasteten sich zunächst ab, ohne zwingende Torchancen zu erspielen. Erst in der achten Minute kam der KFC zur ersten Gelegenheit: Ein flacher Freistoß aus rund 20 Metern landete jedoch ungefährlich in den Armen des Sonsbecker Torhüters.

In der Folge war der SVS etwas zwingender vor dem Tor und erspielte sich in den ersten 15 Minuten die besseren Möglichkeiten. Uerdingen kam erst allmählich in die Partie. In der 17. Minute verpasste Stürmer Etienne-Noel Reck die große Kopfballchance aus kurzer Distanz, auch Özden konnte anschließend nicht abschließen. Kurz darauf wurde Reck bei einer guten laufenden Offensivaktion im Strafraum gefoult – den fälligen Elfmeter verwandelte Alexander Lipinski sicher zur 0:1-Führung (20.).

Sonsbeck zeigte sich unbeeindruckt und erhöhte den Druck. In der 23. Minute rettete KFC-Keeper Jonas Holzum stark, weitere Chancen durch einen Freistoß (26.) und schnelle Offensivaktionen blieben ungenutzt. Uerdingen versuchte vor allem über die linke Seite und lange Flanken Gefahr zu erzeugen, während Sonsbeck über Tempo und Konter kam. Bis zur Pause flachte das Spiel etwas ab, mit leichten Vorteilen für die Gastgeber.

Der zweite Durchgang begann mit einem Schock für den KFC: Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff nutzte Klaus Keisers einen schnellen Angriff zum 1:1-Ausgleich. Uerdingen antwortete in den folgenden Minuten mit Offensivdrang, blieb jedoch erfolglos. Stattdessen kam Sonsbeck über die linke Seite erneut gefährlich vor das Tor. Innenverteidiger Anthony Oscasindas verursachte dabei einen Elfmeter, den Phillip Elspaß souverän verwandelte – 2:1 für Sonsbeck (55.).

Anschließend blieb Sonsbeck am Drücker: Nach einer Ecke und einer weiteren Flanke hatte erneut Keisers das 3:1 auf dem Fuß. Uerdingen fand in dieser Phase kaum Mittel, während Sonsbeck über Standards und schnelle Angriffe zu weiteren Chancen kam und die Partie zunehmend kontrollierte.

Ziemlich aus dem Nichts kam KFC-Stürmer Reck in der 71. Minute zu einer Großchance für den KFC – und nutzte sie zum 2:2-Ausgleich. In den nachfolgenden Minuten gelang es keinem der beiden Teams mehr, wirklich zwingende Möglichkeiten zu erspielen. Somit blieb es beim 2:2-Endstand.