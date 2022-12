Der MSV schockt den KFC. – Foto: Stefan Brauer

Der KFC Uerdingen blamiert sich erneut Die Uerdinger bieten eine indiskutable Leistung und verlieren beim Neuling MSV Düsseldorf völlig verdient mit 1:2. Zum Abschluss der Hinrunde scheint damit bereits eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft gefallen.rnrn

Der Marokkanischer Sport-Verein (MSV) Düsseldorf 1995 ist der größte seiner Art in Deutschland. Auch wenn nur fünf Spieler des Kaders ihre Wurzeln in Marokko haben, so pflegen sie die Kultur und präsentieren bei ihren Heimspielen kulinarische Köstlichkeiten aus ihrem Heimatland.

Und natürlich haben sie alle am Samstag verfolgt, wie Marokko durch den 1:0-Sieg über Portugal als erste afrikanische Mannschaft das Halbfinale bei einer Weltmeisterschaft erreicht hat. Würde dieser Erfolg auch den Oberliga-Neuling MSV beflügeln oder eher ablenken? Die Antwort sollte das Spiel gegen den KFC Uerdingen bringen, der gewinnen musste, wollte er nicht weiter ins Hintertreffen gegenüber Spitzenreiter SSVg Velbert geraten. Die Gäste blamierten sich bis auf die Knochen, die euphorisierten Gastgeber feierten einen hochverdienten 2:1 (0:0)-Sieg. Angepasste Startelf

Die Anfangsformation des KFC war auf drei Positionen geändert worden. Für Sander Rau, Shun Terada (Schulteroperation) und Levan Kenia spielten Maximilian Funk, Marcel Kretschmer und Maik Odenthal. Dass Kenia nicht dabei war, überraschte auch den Sportlichen Leiter Patrick Schneider, der am Freitag noch davon ausgegangen war, dass der Top-Scorer spielt. Doch Kenia nahm an einem Nationalmannschaft-Lehrgang in Georgien teil. Der künftige Trainer Björn Joppe wird künftig hoffentlich besser informiert sein. Und da sich beim Aufwärmen Gianluca Rizzo verletzte, stand Charles Atsina beim Anpfiff auf dem Platz. Und nach einer halben Stunde wurde Maik Odenthal ein Opfer der Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Da waren die Gastgeber längst auf Betriebstemperatur. Euphorisiert von der Nationalmannschaft begannen sie überaus schwungvoll und waren 20 Minuten überlegen, ohne allerdings zu großen Chancen zu gelangen.Sekunden vor der Pause zischte ein Schuss von Tepegöz am Uerdinger Pfosten vorbei. Der KFC wurde von einem Pfeifkonzert in die Halbzeit begleitet, denn er hatte restlos enttäuscht und nur eine Chance kreiert. Alexander Lipinski kam aber mit dem Kopf nicht richtig an den Ball, der aus aussichtsreicher Position weit über das Tor ging. Ansonsten war es ideenlos und ein Gekicke ohne jegliches Konzept.