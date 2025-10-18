Der KFC Uerdingen betreibt Werbung in eigener Sache

Trotz der sportlichen Niederlage darf man sich beim KFC aber dennoch wie ein Gewinner fühlen. Auch wenn der Traum vom Pokalsieg und dem damit verbundenen Einzug in den DFB-Pokal nun vorbei ist, hat man dem Tabellenführer der dritten Liga doch vieles abverlangen können. Führt ein Profiteam erst einmal mit zwei Toren Vorsprung gegen eine Amateurmannschaft, die der KFC Uerdingen derzeit nun mal ist, fehlt oft nicht viel, und es brechen alle Dämme. Beim KFC Uerdingen war das anders. Es schien, als sei der Doppelschlag nach 16 und 19 Minuten eine Art Weckruf für die Uerdinger gewesen, die dann furchtloser agierten und offensive Akzente setzten. In dieser Phase hätte gut und gerne der Anschlusstreffer fallen können. Auch vom 0:3 nach der Zwangsunterbrechung ließen sie sich nicht entmutigen. Dass die Niederlage nicht höher ausfiel, ist auch dem MSV zu verdanken, der etwas den Fuß vom Gas nahm. Trotzdem kämpfte der KFC bis zum Schluss und Yasin-Cemal Kaya erzielte zumindest den schönsten Treffer des Tages. Vor so einer Kulisse ein tolles Erlebnis.
Ein anderer Punkt, weshalb der KFC Uerdingen auch als ein Gewinner aus dieser Partie hervorgeht, ist abseits des Rasens zu finden – und zwar auf den Rängen. Gut 9000 Zuschauer haben das Pokalspiel in der Grotenburg besucht, also deutlich mehr als es bei Spielen des KFC in der Oberliga der Fall ist. Darunter waren einige Groundhopper, einige Eventfans und natürlich auch die Fans der beiden Vereine – und welche, die es womöglich werden wollen. Und genau für die war dieser Abend beste Werbung für Krefelder Fußball. Im Oberligaalltag ist es für die Klubs nicht leicht, neue Fans zu gewinnen. Spiele gegen Klubs ohne Fanszene locken nun mal nicht so viele Besucher an wie Spiele gegen den MSV, dessen Anhänger die Grotenburg ebenfalls akustisch und optisch bereichert haben.
KFC überzeugt auf und neben dem Platz
Insofern war es wichtig, sich auch für diese möglicherweise Bald-KFC-Fans ordentlich zu präsentieren. Das ist den Uerdingern sowohl auf dem Rasen als auch auf den Rängen gelungen. Die Spieler haben sich in jeden Zweikampf geworfen, sind gerannt, haben gegrätscht – und genau die Tugenden an den Tag gelegt, die vom Krefelder Publikum auch honoriert wurden.
Um neue Fans zu gewinnen und Menschen für den KFC zu begeistern, gehört auch eine möglichst reibungslose Organisation. Auch das ist im Großen und Ganzen gelungen, für den Flutlichtausfall kann schließlich keiner was. Die Trainer sprachen im Anschluss von „höherer Gewalt“. KFC-Geschäftsführer Sebastian Schmidt stand nach Spielende schließlich ein wenig überwältigt am Spielfeldrand. Glücklich, dass organisatorisch alles irgendwie geklappt hat. Die vergangenen Wochen haben ihm, der in der Geschäftsstelle noch immer als Einzelkämpfer fungiert, vieles abverlangt.
Dass die KFC-Spieler das Spiel lieber gewonnen hätten, steht außer Frage. Torschütze Yasin-Cemal Kaya sagte daher, dass er nur zufrieden sein kann, wenn er als Sieger den Platz verlässt. Trotzdem war es ein Auftritt, der Kraft geben und Mut machen kann für die kommenden Aufgaben. Kapitän Ole Päffgen fordert, in den anstehenden Spielen genau dieses Gesicht zu zeigen. „Die Bereitschaft, sich voll reinzuhauen, die war bei allen da. So müssen wir es auch in der Liga angehen.“