Der KFC Uerdingen betreibt Werbung in eigener Sache

Trotz der sportlichen Niederlage darf man sich beim KFC aber dennoch wie ein Gewinner fühlen. Auch wenn der Traum vom Pokalsieg und dem damit verbundenen Einzug in den DFB-Pokal nun vorbei ist, hat man dem Tabellenführer der dritten Liga doch vieles abverlangen können. Führt ein Profiteam erst einmal mit zwei Toren Vorsprung gegen eine Amateurmannschaft, die der KFC Uerdingen derzeit nun mal ist, fehlt oft nicht viel, und es brechen alle Dämme. Beim KFC Uerdingen war das anders. Es schien, als sei der Doppelschlag nach 16 und 19 Minuten eine Art Weckruf für die Uerdinger gewesen, die dann furchtloser agierten und offensive Akzente setzten. In dieser Phase hätte gut und gerne der Anschlusstreffer fallen können. Auch vom 0:3 nach der Zwangsunterbrechung ließen sie sich nicht entmutigen. Dass die Niederlage nicht höher ausfiel, ist auch dem MSV zu verdanken, der etwas den Fuß vom Gas nahm. Trotzdem kämpfte der KFC bis zum Schluss und Yasin-Cemal Kaya erzielte zumindest den schönsten Treffer des Tages. Vor so einer Kulisse ein tolles Erlebnis.