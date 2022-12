Die frenetische Rückkehr des KFC in die Grotenburg. – Foto: Ralph Görtz

Der KFC spielt wieder in der Grotenburg Nach vier Jahren in der Fremde durfte der KFC Uerdingen endlich wieder in der Grotenburg spielen.

Eigentlich hätte es ein Feiertag für den KFC Uerdingen werden können, eigentlich hätte es ein großer Tag für die Stadt Krefeld werden können. Am 23. April konnte das Stadion Grotenburg erstmals wieder genutzt werden. Erstmals rollte dort an diesem Tag wieder der Ball, erstmals durften wieder Zuschauer in das Stadion, das zuletzt am 5. Mai 2018 genutzt werden konnte. Dann war das Gelände aus Sicherheitsgründen für jegliche Aktivitäten gesperrt worden.

Aber warum nur – eigentlich? Weil die Stadt Krefeld fast vier Jahre benötigt hat – nicht etwa für die Sanierung und Renovierung des großen, stimmungsvollen Stadions, sondern damit dort wieder zwei Mannschaften spielen können und 2000 Zuschauer, die bereits sind, sich auf Betonstufen zu hocken, dabei sein können. Weil selbst das ohne die Grotenburg Supporters nicht möglich gewesen wäre. Weil den Uerdinger Fans drei Jahre in der Dritten Liga quasi geraubt wurden, sie kein einziges Heimspiel hatten. Weil der Verein auf Einnahmen verzichten musste und stattdessen hohe Ausgaben hatte – summa summarum rund fünf Millionen Euro. Pures Glück