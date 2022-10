Vredan Beric ist fraglich. – Foto: Ralph Görtz

Der KFC bangt in Essen um Einsatz von Vredan Beric Verdan Beric hat sich gegen den VfB Homberg verletzt.

Der KFC Uerdingen startet am Dienstag, 11. Oktober, 14 Uhr die zweite Phase des Vorverkaufs für das Pokalspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen am 19. Oktober, 19.30 Uhr in der Grotenburg.

Ab dann haben alle Bestandskunden – also alle, die in dieser Saison schon mal ein KFC-Ticket gekauft haben - die Möglichkeit, Karten zu bestellen. Online geht das unter https://www.Ims-ticket.de/kfc-uerdingen oder über die Ticket-Hotline 01803019050. Außerdem gibt es am Dienstag von 14 bis 17 Uhr einen Sonderverkauf auf der Geschäftsstelle im Mercure-Hotel Krefelder Hof, Uerdinger Str. 245.