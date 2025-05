Der Kevelaerer SV verstärkt sich hochkarätig

Der Kevelaerer SV zählt in der aktuellen Saison der-Bezirksliga zu den positiven Überraschungen. Aktuell belegt die Mannschaft den fünften Platz und hatte zwischenzeitlich sogar Chancen auf den Relegationsplatz zum Aufstieg. Nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen musste das Team den Traum vom Sprung in die Landesliga aber aufgeben. Die Planungen für die kommende Saison liefen parallel auf Hochtouren und sind nun abgeschlossen. Zwei hochkarätige Spieler verstärken das Team bald.

Offensiver Verbesserungsbedarf

In der kommenden Saison soll die positive Entwicklung der Mannschaft fortgesetzt werden. Alle Spieler des aktuellen Kaders haben für die Spielzeit 2025/26 zugesagt. Der Verein setzt auf gezielte Verstärkungen. Trotz der soliden Defensive – mit nur 35 Gegentoren stellt der KSV die zweitbeste Abwehr der Liga – sieht Trainer Patrick Znak noch Verbesserungspotenzial. „Uns drückt der Schuh in der Offensive“, sagt er. Lediglich 39 Tore konnte die Mannschaft in bisher 29 Ligaspielen erzielen.