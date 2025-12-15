Der Kevelaerer SV kann in Ruhe Weihnachten feiern

In der Schlussminute zeigte der Schiedsrichter nach einem Foulspiel auf den Elfmeterpunkt. Doch Gästespieler Tobias Görkes zeigte Nerven und setzte den Strafstoß neben das Tor. Damit war der Sieg jedoch noch nicht unter Dach und Fach. In der Nachspielzeit warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne. Bei einem Eckball sowie einem Freistoß wurde es noch einmal brenzlig im Kevelaerer Strafraum. Am Ende hielt der KSV aber drei wichtige Punkte fest.

„Wir haben es selber noch spannend gemacht. Wir sind jetzt erst mal froh, dass die Hinrunde vorbei ist und werden die Kräfte neu bündeln. Dann werden wir sehen, was in der Rückrunde noch alles geht“, so Znak. Mit zwei Siegen in Folge hat sich die Mannschaft, die vom Saisonstart an von einer Verletzungsmisere betroffen war, einen komfortablen Vorsprung auf die Abstiegszone verschafft – Weihnachten kann kommen.