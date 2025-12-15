Der Kevelaerer SV kann in Ruhe Weihnachten feiern

Mit einem knappen, aber verdienten 1:0 (1:0)-Heimerfolg gegen die Zweitvertretung von Blau-Weiß Dingden hat Bezirksligist Kevelaerer SV am Freitagabend das Fußballjahr versöhnlich beendet. Allerdings blieb die Partie bis zum Schlusspfiff spannend, da die Gastgeber nach dem Seitenwechsel mehrfach um den knappen Vorsprung aus der ersten Halbzeit bangen mussten. In den ersten 45 Minuten war der KSV die klar bessere Mannschaft. Die Heimelf erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten, ließ diese jedoch bis auf eine Ausnahme ungenutzt.
„Zur Pause müssen wir mit 2:0 oder 3:0 führen, waren aber nicht effektiv genug“, sagte Trainer Patrik Znak. Immerhin einmal trafen die Kevelaerer ins Schwarze: In der 22. Minute fasste sich Andrea Quarta ein Herz und erzielte mit einem sehenswerten Distanzschuss die verdiente 1:0-Führung. Abgesehen von der mangelnden Durchschlagskraft vor dem Tor hatte der KSV die Gäste aus Dingden gut im Griff.
Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die Partie ausgeglichener. BW Dingden agierte nun mutiger und suchte verstärkt den Weg nach vorne, blieb in seinen Aktionen jedoch meist zu umständlich oder scheiterte an der aufmerksamen KSV-Abwehr. Glück hatten die Kevelaerer in der 55. Minute, als Dingdens Leonardo Moschüring frei zum Abschluss kam, den Ball aber knapp am Tor vorbeizog. Aber auch Kevelaer setzte wieder offensive Akzente. So hatten die Gäste Glück, als ein Freistoß aus dem Halbfeld (65.) von Özkan Külcür nur am Pfosten landete.
Fünf Minuten vor dem Spielende verhinderte erneut der Pfosten die Vorentscheidung. Nachdem Dingdens Schlussmann Niklas Schmitz einen Schuss nicht festhalten konnte, traf Tim Hillejan im Nachsetzen nur das Aluminium. So mussten die Kevelaerer in der Schlussphase dann noch einige bange Minuten überstehen.
In der Schlussminute zeigte der Schiedsrichter nach einem Foulspiel auf den Elfmeterpunkt. Doch Gästespieler Tobias Görkes zeigte Nerven und setzte den Strafstoß neben das Tor. Damit war der Sieg jedoch noch nicht unter Dach und Fach. In der Nachspielzeit warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne. Bei einem Eckball sowie einem Freistoß wurde es noch einmal brenzlig im Kevelaerer Strafraum. Am Ende hielt der KSV aber drei wichtige Punkte fest.
„Wir haben es selber noch spannend gemacht. Wir sind jetzt erst mal froh, dass die Hinrunde vorbei ist und werden die Kräfte neu bündeln. Dann werden wir sehen, was in der Rückrunde noch alles geht“, so Znak. Mit zwei Siegen in Folge hat sich die Mannschaft, die vom Saisonstart an von einer Verletzungsmisere betroffen war, einen komfortablen Vorsprung auf die Abstiegszone verschafft – Weihnachten kann kommen.