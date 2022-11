Hofft auf ein Ende der bislang dürftigen Auswärtsbilanz: KBC-Trainer Andreas Puzicha (rechts). – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Der KBC will die Auswärtsschwäche beenden Bislang konnte Kohlscheid in der Landesliga erst ein Pünktchen einsammeln. Die Aufgabe in Erftstadt-Lechenich wird nicht einfach sein.

Germania Erftstadt-Lechenich – Kohlscheider BC (Sa., 18 Uhr): Bereits am Samstagabend muss der KBC in Erftstadt-Lechenich antreten.

Ein Gegner, so KBC-Coach Andreas Puzicha, „gegen den wir uns in den letzten Jahren immer schwer getan haben“. Hinzu kommt der große und windige Platz, aber noch schwerwiegender dürfte die bisherige Auswärtsbilanz der Schwarz-Gelben wiegen: Aus sechs Begegnungen auf fremdem Geläuf hat der KBC gerade einmal ein Pünktchen ergattern können. „Das müssen wir dringend verbessern“, hofft Puzicha auf das Ende der Auswärtsschwäche. „Es wird hart werden, aber wir wollen unser Spiel durchdrücken“, sagt der KBC-Coach.