Die Kirchheimer um ihren Kapitän Simon Reichle (links), der in der Schlussphase zum 2:2 gegen den TSV Lautrach traf, holten den ersten Saisonpunkt. – Foto: Karin Kappes

Der Kapitän rettet dem TSV Kirchheim den ersten Punkt Aufsteiger gleicht kurz vor Schluss gegen den TSV Lautrach aus +++ Kammlach gewinnt das Derby beim TSV Mindelheim +++ Lamerdingen ist in Ottobeuren chancenlos Verlinkte Inhalte KL Allgäu Nord TSV Kammlach TV Woringen SV Lachen Lamerdingen + 12 weitere

In der Allgäuer Kreisliga Nord hat nun auch der TSV Kirchheim den ersten Saisonpunkt eingefahren. In der Schlussphase gelang dem Neuling noch das 2:2 gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren. Spitzenreiter TV Bad Grönenbach setzt seinen Lauf fort und gewann auch beim SC Ronsberg.



Schiedsrichter: Simon Kühnlein (Hindelang) - Zuschauer: 120 Der TSV Kirchheim kann doch punkten, gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren endete das Spiel 2:2. Daniel Geiger brachte den Aufsteiger zwar in der zweiten Minute per Freistoß in Führung. Dann aber drehte Lautrach die Partie: Stephan Kern erzielte in der 24. Minute mit einem Kopfball den Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit verwandelte Alexander Bischof einen Elfmeter und sorgte für das 1:2 (40.). Kirchheim gab sich aber nicht geschlagen. In der 85. Minute glich Kapitän Simon Reichle aus, nachdem Corbinian Zips die Vorlage geliefert hatte.Schiedsrichter: Simon Kühnlein (Hindelang) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Maximilian Haas (Schöngeising) - Zuschauer: 90 Mit einem starken Schlussspurt holte die SG Sontheim/Westerheim noch ein 2:2 gegen den SV Oberegg. Zur Pause sah es noch ganz anders aus. Elias Maurus brachte die Oberegger in der 41. Minute in Führung, bevor Christoph Neher mit einem Freistoß fast mit dem Halbzeitpfiff erhöhte. In der Schlussphase kämpfte sich Sontheim zurück: Thomas Ness verkürzte in der 86. Minute, ehe Tobias Kirchmaier in der Nachspielzeit den umjubelten Ausgleich erzielte.Schiedsrichter: Maximilian Haas (Schöngeising) - Zuschauer: 90



Schiedsrichter: Ahmet Gürsoy (Wolfertschwenden) - Zuschauer: 250 Gegen den Bezirksliga-Absteiger TSV Kammlach musste sich der TSV Mindelheim mit 1:3 geschlagen geben. Dabei lief es für die Mindelheimer zunächst gut, Qazim Prushi erzielte in der 11. Minute per Fernschuss das 1:0. Damit nahm das Derby Fahrt auf, in der 28. Minute glich Manuel Funk für Kammlach aus. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verwandelte Alexander Schlosser einen Elfmeter und stellte auf 1:2. Nach der Pause sah Mindelheims Niko Hefele die Rote Karte (53.), was Kammlach schnell bestrafte. Manuel Funk nutzte die Überzahl in der 62. Minute zum 1:3. Zwei Zeitstrafen gegen Prushi und Barbe (79. und 88. Minute) machten Mindelheim das Leben zusätzlich schwer.Schiedsrichter: Ahmet Gürsoy (Wolfertschwenden) - Zuschauer: 250

Der TSV Ottobeuren hatte mit dem FSV Lamerdingen keine Mühe und setzte sich mit 5:0 durch. Mann des Tages war Luca Werner, der in der 15. Minute den ersten seiner insgesamt drei Treffer erzielte, nachdem Linus Lauterbach ihn perfekt bedient hattee. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Laurenz Werner nach Zuspiel von Nicolai Schnitzler auf 2:0. Nach der Pause war es erneut Luca Werner, der in der 49. und 52. Minute mit zwei weiteren Treffern, vorbereitet von Christian Kofler und Schnitzler, den Gegner ausknockte. Den Schlusspunkt setzte Stefan Dietrich in der 57. Minute, der nach Vorlage von Niklas Albrecht traf.

Torhüter David Christlbauer streckt sich vergeblich, der Ball ist im Netz des TSV Altusried. Heimertingens Spielertrainer Christoph Amann (rechts) hatte getroffen. – Foto: Siegfried Rebhan



Schiedsrichterin: Antonia Hönl (Langweid) - Zuschauer: 130 Lange Zeit durfte der TSV Altusried auf eine Überraschung hoffen, doch letztlich setze sich der FC Heimertingen doch mit 2:0 durch. Das erste Tor fiel in der 72. Minute, als Spielertrainer Christoph Amann nach einer Flanke von Timo Eisenmann per Kopf einnetzte. Damit war der Bann gebrochen. In der achten Minute der Nachspielzeit sorgte Marcel Schmid mit einem weiteren Treffer, vorbereitet von Alexander Link, für die endgültige Entscheidung.Schiedsrichterin: Antonia Hönl (Langweid) - Zuschauer: 130