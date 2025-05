Der Kapitän mit Köpfchen

„Kompliment an meine Mannschaft die stark gegen den Ball agierte, die sich gewehrt hat und kämpferisch überzeugte, somit geht das Resultat, auch auf Grund der zweiten Hälfte in Ordnung“, so ein erleichterter Arnstädter Trainer Rene Deubner.

Weida gehörte der erste Abschnitt, sie ließen den Ball gut laufen, gingen ein hohes Tempo, hatten durch ihre schnellen Außen auch gute Umschaltmomente, vergaben aber teilweise leichtfertig einige gute Möglichkeiten. Arnstadt überzeugte durch sein kompaktes Stellungsspiel, verteidigte alles weg, dazu erwies sich Torwart Julian Knoll einmal mehr als sicherer Rückhalt. Fast wäre jedoch Lukas Scheuring die Führung gelungen, doch Arnstadts Stürmer wollte noch Torwart Haase umkurven, blieb aber im Rasen hängen (15.). Für die Hausherren besaß Peuker die größte Torgelegenheit, als er freistehend neben das Tor schoß (36.). Arnstadts Hans Oeftger, welcher per Nachschuß nach einem Eckball an Haase scheiterte (36.) vergab noch eine gute Torchance vor der Pause.

Im Zweiten Abschnitt steigerten sich die Nullneuner, verstärkten ihre Offensivbemühungen und erarbeiteten sich Feldvorteile. Die erste Chance gehörte aber den Einheimischen, nach Zuspiel Peukers per Hacke schoß Graham in aussichtsreicher Position über den Kasten (48.). Das Tor des Tages jedoch markierten die Nullneuner. Messings Freistoß auf den langen Pfosten köpfte Kapitän Silvano Varnhagen gegen die Laufrichtung des Torwarts ein (60.). Anschließend hätten beide Mannschaften die Führung ausbauen bzw. ausgleichen können. Zweimal tauchte Patrick Hädrich frei vor Torhüter Haase auf, konnte diese Möglichkeiten nicht nutzen (70., 75.). Aber auch Weidas Lehmann scheiterte freistehend am toll reagierenden Julian Knoll (86.).