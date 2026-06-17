Der Kapitän geht von Bord: Sascha Braungart verlässt Ajax

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Das letzte Saisonheimspiel im Eichenparkstadion brachte für Ajax Eichwalde am Sonntag eine knappe Niederlage. Das sportliche Ergebnis wurde jedoch von einem emotionalen Ereignis überschattet: Nach elf Jahren in der Fußballmannschaft verabschiedete sich Kapitän Sascha Braungart endgültig in den Ruhestand.

Am Sonntag bestritt die Fußballmannschaft von Ajax Eichwalde ihr letztes Saisonspiel vor heimischer Kulisse. Die Partie im Eichenparkstadion ging für die Gastgeber knapp verloren. Doch das Resultat trat an diesem Tag schnell in den Hintergrund, denn das Spiel stand ganz im Zeichen eines spürbaren Umbruchs. Mit Sascha „Brauni“ Braungart wurde der langjährige Kapitän offiziell verabschiedet. Der Anführer geht von Bord, womit eine prägende Epoche des Vereins ihr Ende findet.

Die Seele des Eichwalder Fußballs

Für den Verein bedeutet dieser Schritt einen tiefen Einschnitt, der im gesamten Umfeld große Trauer auslöst. Trainer Heiko Müller verweist auf die immense Bedeutung des Spielers, der elf Jahre lang in der Mannschaft aktiv war und über zwölf Jahre hinweg die Seele des Fußballs von Ajax Eichwalde verkörperte. Braungart identifiziert sich vollständig mit Eichwalde. Dass nun das Ende seiner aktiven Zeit gekommen ist, hat rein sportlich-private Gründe. Der Schritt in den Ruhestand war bereits seit längerer Zeit herausgezögert worden und wurde von Braungart schon im Vorfeld angekündigt.

Der richtige Moment für die Verjüngung

Der Kapitän wählte den jetzigen Zeitpunkt für seinen Abschied mit Bedacht. Er sieht den Verein Ajax Eichwalde auf einem guten Weg und weiß, dass der Fußball auch ohne ihn erfolgreich weitergehen wird. Da sich die Mannschaft im Zuge eines Generationswechsels derzeit generell verjüngt, hielt er genau diesen Moment für den richtigen Schritt. Nach den intensiven Jahren im Dienst des Vereins benötigt der scheidende Spielführer nun erst einmal eine Auszeit. Dem Verein bleibt er in Zukunft dennoch eng verbunden – nicht nur als Fan auf der Tribüne, sondern weiterhin als die gute Seele des Klubs.