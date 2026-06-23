Der Kapitän geht von Bord: Bayreuth verliert Andermatt

Verabschiedet sich von der SpVgg Bayreuth: Nico Andermatt. – Foto: MichaelOttSportfotografie

Bittere Nachricht für die SpVgg Bayreuth: Nicolas Andermatt hat eine unterschriftsreife Vertragsverlängerung abgelehnt und wird die "Oldschdod" verlassen. Das hat der Verein am Dienstagnachmittag bekanntgegeben.

Der Schweizer Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison Kapitän der SpVgg und nahm damit auf und neben dem Platz eine wichtige Rolle ein. Andermatt wurde überwiegend im defensiven beziehungsweise zentralen Mittelfeld eingesetzt und brachte mit seiner Erfahrung, seiner Ruhe am Ball und seiner Spielintelligenz wichtige Eigenschaften in das Bayreuther Spiel ein.

Andermatt war bereits von 2021 bis 2023 für die SpVgg aktiv, feierte mit der "Oldschdod" 2022 die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern und den Aufstieg in die 3. Liga. Nach weiteren Stationen in Österreich beim Zweitligisten SKU Amstetten kehrte er 2024 nach Bayreuth zurück und übernahm in der vergangenen Saison als Kapitän Verantwortung in einer für die SpVgg Bayreuth auf und neben dem Platz schwierigen Phase.

Wie bereits eingangs erwähnt, lag dem 30-Jährigen ein Vertragsangebot der SpVgg für die kommende Saison vor. Nach gemeinsamen Gesprächen hat sich Andermatt jedoch dazu entschieden, dieses Angebot nicht anzunehmen und eine neue sportliche Herausforderung zu suchen. Wohin es den Schweizer konkret zieht, wurde noch nicht kommuniziert.

"Nico war in der vergangenen Saison unser Kapitän und ein wichtiger Ansprechpartner innerhalb der Mannschaft. Er hat Verantwortung übernommen, sich immer professionell verhalten und seine Erfahrung eingebracht. Wir hätten den Weg mit ihm gerne fortgesetzt, respektieren aber seine Entscheidung. Für seinen Einsatz im Trikot der SpVgg bedanken wir uns ausdrücklich und wünschen ihm für seinen weiteren sportlichen und persönlichen Weg alles Gute", erklärt Cheftrainer Lukas Kling.

Gleichzeitig laufen die Planungen für das defensive Zentrum bereits weiter. Die SpVgg befindet sich derzeit in Gesprächen mit Spielern, die ein ähnliches Profil mitbringen und im defensiven Mittelfeld oder der Innenverteidigung eingesetzt werden können.