Gegen Forchheim muss die DJK Ammerthal auf Stammkeeper Christoph Sommerer verzichten. – Foto: Redaktion Schwandorf

Der Kapitän fehlt: Ammerthals »heiße Wochen« beginnen Landesliga Nordost, 11. Spieltag - Sonntag: Die DJK möchte mit einem Heimsieg im Top-Spiel gegen Jahn Forchheim am Gegner vorbeiziehen

Nach dem Arbeitssieg in Neuendettelsau genießt die DJK Ammerthal in der Landesliga Nordost wieder Heimrecht. Am Sonntag gibt der Tabellenzweite SpVgg Jahn Forchheim seine Visitenkarte im Landkreis Amberg-Sulzbach ab. Bewältigt die DJK – trotz der weiterhin nicht rosigen Personalsituation – diese Nagelprobe erfolgreich, würde sie das Team aus Mittelfranken in der Tabelle hinter sich lassen. Und das ist auch das klare Ziel. Anpfiff ist um 15 Uhr.



„Wir werden bestens vorbereitet in das nächste Heimspiel gegen Forchheim gehen und wollen die maximale Punktzahl“, steckt Ammerthals Trainer Tobias Rösl die Zielsetzung ab. Weiter sagt Rösl: „Meiner Mannschaft ist sich der Situation, dass wir aus eigener Kraft an Forchheim vorbeiziehen können, sehr wohl bewusst. Für dieses Vorhaben werden meine Jungs alles auf den Platz bringen, davon bin ich überzeugt.“ Generell zeigt sich Rösl zufrieden, wie das erste Saisondrittel gelaufen ist. Von elf Spielen konnte der Bayernliga-Absteiger derer acht gewinnen. „Wir spielen bis jetzt eine hervorragende Runde. Jedoch beginnt jetzt die sogenannte heiße Phase, um sich auf Dauer vorne festsetzen zu können“, schärft der DJK-Coach die Sinne.



Die Gäste aus Forchheim haben ebenfalls einige Bayernliga-Jahre auf dem Buckel. Darunter in den 90er-Jahren in der damals vierthöchsten Spielklasse. Seit 2019 spielt der Jahn ununterbrochen in der Landesliga Nordost, wo er die letzten zwei Saisons jeweils als Tabellenachter abschloss. Unter dem neuen Trainer René Ebert klopft man nun ganz oben an. Bisher wurde erst ein Saisonspiel verloren. Zuletzt ließ Forchheim beim 2:2 gegen Weisendorf durch zwei späte Gegentore jedoch Federn.



Auf die Ammerthaler Mannschaft wartet als eine echte Nagelprobe. Nicht einfacher macht die Aufgabe das Fehlen von Kapitän und Stammkeeper Christopher Sommerer. Er zog sich im letzten Match kurz vor dem Pausenpfiff eine Muskelverletzung im Oberschenkel und ist noch nicht wieder einsatzfähig. Sommerers junger Ersatz Paul Belau gab bei seinem Landesliga-Debüt eine sehr gute Figur ab, wird auch diesmal das Tor hüten. Außerdem umfasst die lange Ausfallliste weiterhin André Karzmarczyk, Fabian Helleder, Manuel Mutove, Marcel Kaiser, Marco Wiedmann und Anton Shynder.