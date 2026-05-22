Der Kapitän bleibt: Wolff verlängert bis 2028 beim BSV Rehden

Der BSV Rehden setzt weiter auf Kontinuität in der Defensive: Kapitän Julian Wolff hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Der 34-Jährige entwickelte sich in seiner ersten Saison schnell zu einer wichtigen Führungsfigur innerhalb der Mannschaft.
Der BSV Rehden kann auch künftig auf seinen Abwehrchef bauen. Innenverteidiger Julian Wolff hat seinen Vertrag bei den Schwarz-Weißen um zwei weitere Jahre verlängert und bleibt damit langfristig in den Waldsportstätten.
Der 34-Jährige war vor der vergangenen Saison vom Regionalligisten SV Rödinghausen nach Rehden gewechselt und übernahm schnell Verantwortung – auf und neben dem Platz. In seiner ersten Spielzeit absolvierte der Kapitän 29 Partien, erzielte drei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.
Ausgebildet beim VfL Bochum sowie in der Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04 bringt Wolff reichlich Erfahrung mit, die er in einer jungen Mannschaft gezielt einbringen soll.
BSV-Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein sieht in der Vertragsverlängerung daher weit mehr als nur eine Personalentscheidung für die Defensive.
„Wir freuen uns, dass wir mit unserem Kapitän Julian Wolff den Vertrag um zwei weitere Jahre verlängern konnten“, erklärte Röhrbein auf der Vereinshomepage bsv-rehden.de. „Er soll in der Mannschaft weiter vorangehen.“
Zugleich deutete der Sportdirektor an, dass Wolff perspektivisch auch über seine aktive Laufbahn hinaus an den Verein gebunden werden könnte. „Wir haben einen langfristigen Plan mit Jule, der über die Spielerkarriere hinausgeht. Aber erstmal soll er als Führungsspieler weiter vorangehen.“
Auch Wolff selbst blickt positiv auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Oberligisten. Nach eigenen Aussagen seien die Gespräche mit Vereinspräsident Friedrich Schilling und Sportdirektor Röhrbein ausschlaggebend für die Verlängerung gewesen.
„Ich freue mich sehr, dass ich nach guten und konstruktiven Gesprächen mit Friedrich Schilling und Sandy Röhrbein meinen Vertrag beim BSV Rehden verlängert habe“, sagte der Innenverteidiger. „Und den eingeschlagenen Weg mit der Mannschaft und dem gesamten Verein fortführen kann.“
Mit der Verlängerung seines Kapitäns setzt der BSV Rehden ein weiteres Signal für personelle Kontinuität nach dem gesicherten Klassenerhalt und den bereits gestarteten Planungen für die kommende Oberliga-Saison.