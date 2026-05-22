Der Kapitän bleibt: Wolff verlängert bis 2028 beim BSV Rehden Der erfahrene Innenverteidiger soll auch in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle in den Waldsportstätten einnehmen von red · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der BSV Rehden setzt weiter auf Kontinuität in der Defensive: Kapitän Julian Wolff hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Der 34-Jährige entwickelte sich in seiner ersten Saison schnell zu einer wichtigen Führungsfigur innerhalb der Mannschaft.

Der BSV Rehden kann auch künftig auf seinen Abwehrchef bauen. Innenverteidiger Julian Wolff hat seinen Vertrag bei den Schwarz-Weißen um zwei weitere Jahre verlängert und bleibt damit langfristig in den Waldsportstätten. Der 34-Jährige war vor der vergangenen Saison vom Regionalligisten SV Rödinghausen nach Rehden gewechselt und übernahm schnell Verantwortung – auf und neben dem Platz. In seiner ersten Spielzeit absolvierte der Kapitän 29 Partien, erzielte drei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Ausgebildet beim VfL Bochum sowie in der Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04 bringt Wolff reichlich Erfahrung mit, die er in einer jungen Mannschaft gezielt einbringen soll. Langfristige Rolle über die aktive Karriere hinaus BSV-Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein sieht in der Vertragsverlängerung daher weit mehr als nur eine Personalentscheidung für die Defensive.