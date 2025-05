Der Kapitän bleibt an Bord

Valentin Lässig, Spielführer der U23, hat seinen Vertrag bei der TSG Hoffenheim verlängert und geht mit "Hoffe zwo" in der Saison 2025/26 das Abenteuer 3. Liga an.

Bereits in der Saison 2021/22 absolvierte Lässig seine ersten Einsätze für die U23, seit der Spielzeit 2023/24 führt der 22-Jährige "Hoffe zwo" als Kapitän aufs Feld. 86 Einsätze (sieben Treffer) stehen in der Bilanz des früheren deutschen U16-Nationalspielers (zwei Partien für die DFB-Auswahl), der zuletzt vermehrt in der Innenverteidigung zum Einsatz kam, sich aber auch im defensiven Mittelfeld heimisch fühlt. Im August ist dann die Premiere in der 3. Liga geplant.

Lässig trägt seit dem Jahr 2014 und seinem Wechsel in die U12 fest das Hoffenheimer Trikot, zuvor war er bereits für das Kinderperspektivteam aktiv. Auch sein Bruder Emilian war in der Jugend und für die U23 der TSG aktiv, sein Vater Andreas arbeitet seit Jahren als Jugendtrainer und im Scouting in der TSG-Akademie. "Für uns ist die TSG Hoffenheim nicht irgendein Verein, sondern unsere Heimat", sagte "Valle" Lässig erst kürzlich im TSG-Vereinsmagazin SPIELFELD.