Der Kampf um Platz zwei spitzt sich zu, Abstiegskampf ab Platz acht

– Foto: Otto Marx

Der 31. Spieltag der Landesliga, Staffel 4, steht zwar unter dem Vorzeichen einer bereits entschiedenen Meisterschaft für Türkspor Neu-Ulm, doch dahinter ist die Spannung keineswegs verflogen. Im Kampf um Platz zwei ist die Lage offen, da hinter dem FV Rot-Weiß Weiler mit jeweils nur einem Punkt Abstand die SSG Ulm 99 und der FV Olympia Laupheim folgen. Gerade deshalb bekommen die Spiele von Weiler gegen den Meister, von Ulm in Buch und von Laupheim gegen Reinstetten besonderes Gewicht. Dahinter ist die Situation schon ab Platz acht bemerkenswert eng, weil zwischen dem FC Wangen auf Rang acht mit 41 Punkten und dem TSV Riedlingen auf Rang 13 (Relegationsplatz) mit 38 Punkten nur drei Zähler liegen. Im Fokus im Tabellenkeller sicher auch die Partie zwischen dem TSV Riedlingen und dem FC Srbija Ulm.

Der TSV 1889 Buch steht mit 43 Punkten auf Rang sieben und hat nach der 1:3-Niederlage gegen den SV Mietingen eine kleine Delle im Saisonendspurt. Die SSG Ulm 99 ist mit 50 Punkten Dritter, wurde aber beim 2:8 in Neu-Ulm schwer erschüttert und braucht nun zwingend eine Reaktion im Derby. Das Hinspiel gewann die SSG mit 2:1. Beide Mannschaften wollen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. ---



Der FV Olympia Laupheim steht mit 49 Punkten auf Platz vier und ist nach dem 2:2 bei Meister Türkspor mittlerweile schon acht Spiele ungeschlagen. Der SV Reinstetten ist mit 41 Punkten Neunter und reist nach dem spielfreien Wochenende mit 41 Punken auf Rang neun an. Das Hinspiel gewann Reinstetten mit 2:1. Laupheim kann mit einem weiteren Sieg den Druck auf die Platz zwei hochhalten, Reinstetten dagegen benötigt im Derby einen Dreier damit der vorzeitige Klassenerhalt wieder ein Stück näher rückt.

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Der FV Rot-Weiß Weiler empfängt den bereits feststehenden Meister Türkspor Neu-Ulm in einer Partie, die tabellarisch vor allem für die Gastgeber Gewicht trägt. Weiler steht mit 51 Punkten auf Rang zwei und hat zuletzt durch das 3:0 in Staig sowie das 2:0 in Wangen gezeigt, dass die Mannschaft die Saison stark zu Ende bringen will. Zudem erhielt Weiler noch drei Punkte am grünen Tisch für das abgesagte Spiel gegen den FV Bad Schsusenried. Türkspor kommt mit der Meisterschaft im Gepäck, aber nicht ohne Anspruch an. Das Hinspiel gewann Türkspor mit 3:0.

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Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr SV Kressbronn Kressbronn SC Staig SC Staig 15:00 PUSH



Der SV Kressbronn steht trotz des 2:1 in Bad Schussenried als Absteiger fest und kann nun gegen Staig ohne Druck aufspielen. Der SC Staig reist mit 39 Punkten auf Rang zehn an und verlor zuletzt 0:3 gegen den FV Rot-Weiß Weiler, der Abstand auf die Abstiegzone beträgt nur noch einen Punkt. Das Hinspiel gewann Staig deutlich mit 5:1.

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Der FC Blaubeuren belegt mit 38 Punkten Rang zwölf und wirkt nach dem 0:5 gegen Riedlingen und dem 0:2 in Wangen verunsichert. Der FV Bad Schussenried verlor zuletzt 1:2 gegen den SV Kressbron. Das Hinspiel gewann Blaubeuren mit 3:0. Für die Gastgeber ist es ein Pflichtspiel gegen einen bereits abgestiegenen Gegner, für Schussenried eine weitere Möglichkeit nochmal einen Sieg im Saisonendspurt zu landen.

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Der FV Biberach steht als Absteiger fest und geht nach dem 1:3 in Riedlingen in dieses Heimspiel. Der FC Wangen gewann zuletzt 2:0 gegen den FC Blaubeuren und spielte im Nachholspiel 1:1 in Heimenkirch, womit die Gäste mit 41 Punkten auf Rang acht drei Zähler vor der geährlichen Zone stehen. Das Hinspiel gewann Wangen mit 2:0. Für Biberach bleibt nur noch der Versuch, sich anständig aus der Liga zu verabschieden, während Wangen auf ein ordentliches Finish zielt.

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Morgen, 19:00 Uhr TSV Riedlingen Riedlingen FC Srbija Ulm Srbija Ulm 19:00 PUSH



Der TSV Riedlingen geht mit 38 Punkten auf Rang 13 in dieses Freitagsspiel und hat nach dem 3:1 gegen den FV Biberach sowie dem 0:4 in Mietingen zuletzt zwei sehr unterschiedliche Gesichter gezeigt. Der FC Srbija Ulm steht mit 34 Punkten auf Platz 14 und musste zuletzt das wilde 3:4 in Heimenkirch hinnehmen, womit die Gäste auf einem Abstiegsplatz stehten. Das Hinspiel endete 2:2, was gut zur Ausgangslage passt: Beide Mannschaften trennen nur vier Punkte.

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Der TSV Neu-Ulm hat mit dem furiosen 8:2 gegen die SSG Ulm 99 ein Ausrufezeichen gesetzt und steht nun mit 43 Punkten auf Platz sechs. Der TSV Heimenkirch reist mit Rückenwind an, weil zuletzt erst das 4:3 gegen den FC Srbija Ulm und dann das 1:1 im Derby gegen den FC Wangen gelang; 39 Punkte bedeuten aktuell Rang elf. Das Hinspiel endete 2:2. Neu-Ulm wirkt derzeit explosiver, Heimenkirch ist aber in der Rückrunde die drittbeste Mannschaft und möchte seinen Aufschwung forsetzen.





