Der Kampf um Platz 13 im Kreis Mainz-Bingen

Mainz-Bingen. Wenn in den vergangenen Jahrzehnten die letzten Saisonspiele in den Amateurligen eingeläutet wurden, ging bei vielen Vereinen aus dem Kreis Mainz-Bingen das Rechnen los. Wie viele Absteiger gibt es diesmal in der Liga? Wie viele Mannschaften kommen von den Ligen darüber dazu und erhöhen somit die Anzahl der Absteiger? In der Regel stand erst nach dem letzten Entscheidungsspiel Mitte Juni fest, welche Teams es dann tatsächlich erwischt hat. Dies ist ab dieser Saison anders. Die Vereine können zumindest von der Landesliga abwärts klar planen: „Es ist festgeschrieben, dass in allen Ligen drei Mannschaften absteigen“, sagt der Kreisvorsitzende Gerd Schmitt im Gespräch mit dieser Redaktion.
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Da die meisten Spielklassen mit 16 Mannschaften gespielt werden, heißt dies: Der 13. Platz ist jener, den die Teams im Tabellenkeller anstreben, um den Abstieg zu vermeiden. In der Vergangenheit mussten die Clubs immer Zwölfter werden, um sorgenfrei den Entscheidungsspielen entgegenblicken zu können. Es konnte aber im Idealfall auch der vorletzte Rang, sprich der 15. Platz, für den Ligaverbleib reichen. Diese Schwankungen gibt es nun nicht mehr. Eine Ausnahme ist nur bei besonderen Umständen in der Verbandsliga möglich.
Unverändert bleibt in den meisten Ligen die Aufstiegsfrage. Die Meister schaffen direkt den Sprung nach oben. Die Tabellenzweiten spielen in direkten Duellen einen weiteren Aufsteiger aus. Anders als bisher geht es nur in den drei C-Klassen Mainz-Bingen zu. Hier steigen neben dem Tabellenersten diesmal auch alle Tabellenzweiten auf. Eine Aufstiegsrunde wird es hier nicht geben. Stattdessen können sogar die Tabellendritten auf den Sprung in die B-Klasse hoffen. „Wenn sich zum Beispiel Mannschaften zurückziehen, würden wir von unten aufstocken“, sagt Schmitt.
Wie berichtet, haben die Vorstände der Kreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms schon für die nächste Saison eine Kooperation bei den B-Klassen angedacht. Bisher gibt es drei Staffeln, zwei in Mainz-Bingen, eine in Alzey-Worms. „Wir waren uns einig, dass es Sinn ergeben würde, gemeinsam eine vierte B-Klasse zu installieren“, sagt Schmitt. Zwar noch nicht beschlossen, aber zumindest angedacht ist, dass diese mit jeweils 14 statt 16 Mannschaften bestückt werden. Und auch für die C-Klassen sieht Schmitt eine vergleichbare Option als umsetzbar mit vergleichbarer Größe. „Das hätte den Vorteil, dass wir den Wunsch vieler Vereine nach einer längeren Winterpause besser erfüllen könnten. Dann würden wir Ende November mit dem Spie lbetrieb aufhören und könnten auch im Sommer etwas später beginnen, weil Anfang August viele Spieler noch in Urlaub sind“, sagt Schmitt.
Ab der Saison 2027/28 ist dann im Südwestdeutschen Fußball-Verband (SWFV) die große Ligen-Reform geplant, bei der unter anderem die C-Klassen zu Hobby-Ligen umfunktioniert werden und die B-Klassen die untersten Spielklassen bilden, in denen regulär um den Aufstieg gespielt wird. „Ich habe bisher keinen Verein gehört, der sich absolut dagegen geäußert hat“, sagt Schmitt, der auch bei der Informationsveranstaltung in Bretzenheim an der Nahe eine positive Resonanz gespürt hat. „Klar ist, dass es bei den einen oder anderen noch offene Fragen gibt, gerade zu den Plänen für die C-Klassen. Aber das sollte sich ändern, wenn hier noch mehr Aufklärungsarbeit betrieben wird. Zum Beispiel darüber, dass jede Mannschaft, die dann in der C-Klasse spielt, im Jahr darauf wieder für die B-Klasse melden kann.“
Zufrieden ist der Kreis-Chef mit dem Verlauf der aktuellen Runde. Spielausfälle gibt es kaum, auch wenn die aktuelle Absage des SVW Mainz für die Partie beim SV Büchelberg wegen Spielermangels für die Landesliga ungewöhnlich ist. Mit der TSG Heidesheim II gab es in der C-Klasse West bisher auch erst einen Team-Rückzug – was für Schmitt auch am Erfolg des eingeführten Flex-Systems liegt, durch das einige Mannschaften auch Partien mit Neun gegen Neun absolvieren können. Es gebe laut Schmitt im Verbandsgebiet rund 35 Flex-Teams. „Aber nur etwa 30 Prozent der Spiele mit diesen Mannschaften haben tatsächlich mit reduzierter Spielerzahl stattgefunden“, sagt Schmitt. Zugleich verkündete er zwei neue Klassenleiter in den C-Klassen mit Nick Stenner (Ost) und Peter Meller (West). „Die beiden sollen sich langsam einarbeiten“, erklärt Schmitt.