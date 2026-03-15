Der Kampf um Platz 13 im Kreis Mainz-Bingen Für die Teams aus dem Kreis Mainz-Bingen geht die Saison in Richtung Endphase und die Fragen kommen auf: Wie viele Teams steigen jeweils ab? Wir geben Antworten von Bardo Rudolf · Heute, 16:07 Uhr · 0 Leser

Alemannia Laubenheim mit Niklas Suhr (links) und der FSV Oppenheim mit Sascha Piewig kämpfen in der A-Klasse um den Ligaverbleib. Dazu müssen die Teams Viertletzter werden. Foto: Kristina Schäfer

Mainz-Bingen. Wenn in den vergangenen Jahrzehnten die letzten Saisonspiele in den Amateurligen eingeläutet wurden, ging bei vielen Vereinen aus dem Kreis Mainz-Bingen das Rechnen los. Wie viele Absteiger gibt es diesmal in der Liga? Wie viele Mannschaften kommen von den Ligen darüber dazu und erhöhen somit die Anzahl der Absteiger? In der Regel stand erst nach dem letzten Entscheidungsspiel Mitte Juni fest, welche Teams es dann tatsächlich erwischt hat. Dies ist ab dieser Saison anders. Die Vereine können zumindest von der Landesliga abwärts klar planen: „Es ist festgeschrieben, dass in allen Ligen drei Mannschaften absteigen“, sagt der Kreisvorsitzende Gerd Schmitt im Gespräch mit dieser Redaktion.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Da die meisten Spielklassen mit 16 Mannschaften gespielt werden, heißt dies: Der 13. Platz ist jener, den die Teams im Tabellenkeller anstreben, um den Abstieg zu vermeiden. In der Vergangenheit mussten die Clubs immer Zwölfter werden, um sorgenfrei den Entscheidungsspielen entgegenblicken zu können. Es konnte aber im Idealfall auch der vorletzte Rang, sprich der 15. Platz, für den Ligaverbleib reichen. Diese Schwankungen gibt es nun nicht mehr. Eine Ausnahme ist nur bei besonderen Umständen in der Verbandsliga möglich.

Unverändert bleibt in den meisten Ligen die Aufstiegsfrage. Die Meister schaffen direkt den Sprung nach oben. Die Tabellenzweiten spielen in direkten Duellen einen weiteren Aufsteiger aus. Anders als bisher geht es nur in den drei C-Klassen Mainz-Bingen zu. Hier steigen neben dem Tabellenersten diesmal auch alle Tabellenzweiten auf. Eine Aufstiegsrunde wird es hier nicht geben. Stattdessen können sogar die Tabellendritten auf den Sprung in die B-Klasse hoffen. „Wenn sich zum Beispiel Mannschaften zurückziehen, würden wir von unten aufstocken“, sagt Schmitt. Wie berichtet, haben die Vorstände der Kreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms schon für die nächste Saison eine Kooperation bei den B-Klassen angedacht. Bisher gibt es drei Staffeln, zwei in Mainz-Bingen, eine in Alzey-Worms. „Wir waren uns einig, dass es Sinn ergeben würde, gemeinsam eine vierte B-Klasse zu installieren“, sagt Schmitt. Zwar noch nicht beschlossen, aber zumindest angedacht ist, dass diese mit jeweils 14 statt 16 Mannschaften bestückt werden. Und auch für die C-Klassen sieht Schmitt eine vergleichbare Option als umsetzbar mit vergleichbarer Größe. „Das hätte den Vorteil, dass wir den Wunsch vieler Vereine nach einer längeren Winterpause besser erfüllen könnten. Dann würden wir Ende November mit dem Spie lbetrieb aufhören und könnten auch im Sommer etwas später beginnen, weil Anfang August viele Spieler noch in Urlaub sind“, sagt Schmitt.