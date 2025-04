Der Kampf um die Vizemeisterschaft nimmt Fahrt auf

Nach der Niederlage des FC Hagen/Uthlede II können zwei Verfolger am Freitag am FC H/U II heranrücken. Auch dahinter machen sich noch Mannschaften Hoffnung auf den begehrten Relegationsplatz.

Im Duell zwischen dem FC Hagen/Uthlede II und dem TSV Altenwalde ging der Spitzenreiter als Sieger vom Platz. Die Heimelf ging bereits in der 2. Minute durch Simon-Tim Schoof in Führung, der nach einem Missverständnis in der Altenwalder Abwehr den Ball ins leere Tor schob. Nur zwei Minuten später glich Thomas Riske für die Gäste aus, als er nach einem Freistoß von Brian Ottowitz die Kugel hinter die Linie beförderte. In der 37. Minute verwandelte Marco Yunus einen Elfmeter zum 2:1 für Altenwalde. Hagen betrieb danach viel Aufwand, konnte den Ausgleich jedoch nicht mehr erzielen.

Während der TSV Altenwalde schon fast als Meister feststeht, beginnt dahinter das Hauen und Stechen um die Vizemeisterschaft. Der FC Hagen/Uthlede II führt das Verfolgerfeld mit 49 Punkten an, doch schon am heutigen Freitag könnte der zuletzt schwächelnde FC Geestland (48 Punkte) den zweiten Platz zurückerobern. Die Geestländer empfangen den Abstiegskandidaten TSV Wehdel.