Der Kampf um die Relegation und das große Zittern im Keller

Morgen, 19:30 Uhr FV Bad Saulgau 04 Bad Saulgau SV Uttenweiler Uttenweiler 19:30 PUSH

Dieses Nachholspiel besitzt insbesondere für die Gäste eine enorme Tragweite. Während der FV Bad Saulgau 04 mit lediglich 15 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz festsitzt und bereits als Absteiger feststeht, kämpft der SV Uttenweiler (38 Punkte, 13. Platz) um den Klassenerhalt. Zuletzt unterlag Bad Saulgau in einem Torspektakel den SF Hundersingen mit 3:4, bei dem Timo Bischofberger (4.), David Bachhofer (26.), David Striegel (29.), Cenk Bulanik (36.), Dennis Heiss (45.+1) sowie zweifach Jochen Gulde (45.+3 und 89.) die Treffer erzielten. Uttenweiler reist mit der Last einer 3:0-Niederlage gegen den Meister an, bei der Max Schuler (45.+1), Levi Fin Schlude (53.) und Ladislav Varady (84.) für den Gegner trafen.

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Die fünftplatzierten SF Hundersingen (57 Punkte) empfangen die bereits abgestiegene SGM Eberhardzell/Unterschwarzach, die mit 25 Punkten auf dem 15. Platz rangiert. Im Hinspiel vor 150 Zuschauern dominierte Hundersingen deutlich mit einem 0:4-Erfolg. Dennis Heiss in der 8. Minute, Jochen Gulde in der 65. Minute, erneut Dennis Heiss in der 73. Minute und schließlich Julian Störkle in der 85. Minute erzielten die Tore. In den jüngsten Partien feierte Hundersingen jenen emotionalen 4:3-Sieg, während Eberhardzell eine knappe 2:3-Heimniederlage hinnehmen musste, bei der Luca Mühlbach (4.) und Lennart Schmid (37.) für die SGM sowie Max Wanner (42.), Philipp Borner (49.) und Marcus Rothenbacher (51.) für den Kontrahenten die Tore markierten. ---

Ein von Abschiedsschmerz begleitetes Kellerduell erwartet die Zuschauer zwischen dem FV Rot (16 Punkte, 17. Platz) und dem FV Bad Saulgau 04. Beide Mannschaften stehen bereits als Absteiger fest. Das Hinspiel entschied Bad Saulgau knapp für sich. Sandro De Vittorio erzielte in der 44. Minute zum 1:0-Endstand. Am vergangenen Spieltag verbuchte der FV Rot ein turbulentes 2:2-Unentschieden gegen Ertingen, bei dem die Torfolge durch Lukas Reiter (10.), ein Eigentor von Ben Miller (13.), sowie die Gästetreffer von Sohaib Ziani (28.) und Andrija Puljiz (66.) gezeichnet war. ---

Der TSV Kirchberg/Iller (49 Punkte, 8. Platz) bittet den VfB Gutenzell (43 Punkte, 11. Platz) zum Duell im Mittelfeld. Das Hinspiel gewannen die Kirchberger mit 1:3. Die Torfolge des Hinspiels eröffnete zunächst Yanick Schraivogel in der 9. Minute for Gutenzell, ehe Alexander Luppold (16.), Noah Lang (41.) und erneut Alexander Luppold (47.) die Partie zugunsten des TSV drehten; zudem sah Sven Häckelsmiller in der 86. Minute die Gelb-Rote Karte. Kirchberg tankte jüngst Selbstvertrauen durch ein 4:1 gegen Blönried, bei dem neben einem Gegentor durch Jakob Weiss (36.) dann Tobias Knoll (45.+2), Dominik Breher (47.), Noah Lang (66.) und Alexander Luppold (78.) trafen. Gutenzell siegte zuletzt mit 2:0, wobei Yanick Schraivogel (7.) und Timo Heß (70.) erfolgreich waren. ---

Für die bereits abgestiegene SGM Blönried/Ebersbach (21 Punkte, 16. Platz) geht es gegen den SV Ochsenhausen (47 Punkte, 10. Platz) um einen würdevollen Abschluss. Das Hinspiel geriet für Blönried zu einem Debakel, als Ochsenhausen einen fulminanten 6:0-Heimsieg feierte. Die Torfolge damals war: 1:0 durch Niklas Miller (30.), 2:0 durch Alexander Brehm (41.), 3:0 durch Daniel Kunz (53.), 4:0 erneut durch Niklas Miller (67.), 5:0 durch Jason Natterer (80.) und das finale 6:0 wiederum durch Niklas Miller (85.). Im Spiel unterlag Blönried mit 4:1 gegen Kirchberg (Tor für Blönried durch Jakob Weiss in der 36. Minute), während Ochsenhausen ein 3:1 gegen Hohentengen einfuhr, begünstigt durch die Tore von Adrian Ruf (6.), Marcel Schad (16.) und Eryk Müller (90.+3) bei einem Gegentreffer von Yannick Ender (56.). ---

Der SV Hohentengen (55 Punkte, 6. Platz) empfängt die bereits abgestiegene SG Ertingen / Binzwangen. Das Hinspiel auf gegnerischem Terrain entschieden die Hohentengener vor 100 Zuschauern mit 1:4 für sich. Die Torfolge des Hinspiels lautet: 0:1 durch Kai Remensperger (11.), 0:2 durch Lukas Stützle (52.), gefolgt vom zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Laurin Birkhofer (57.) zum 1:2, ehe erneut Kai Remensperger (62.) und schließlich Fabian Baur (78.) das Resultat hochschraubten. Zuletzt musste Hohentengen eine 3:1-Niederlage in Ochsenhausen einstecken, bei der Yannick Ender in der 56. Minute den einzigen Ehrentreffer beisteuerte. ---

Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen FC Mengen Mengen 15:30 PUSH

Eine Herkulesaufgabe wartet auf den SV Steinhausen an der Rottum, der mit 40 Punkten auf dem zwölften Rang liegt – jener Platzierung, die voraussichtlich die Abstiegsrelegation bedeutet. Zu Gast ist der Meister FC Mengen. Das Hinspiel glich einer Demontage, als die Mengenener ein furioses 8:1-Torfestival feierten. Max Schuler eröffnete in der 22. Minute zum 1:0, worauf Max Wanner in der 23. Minute postwendend den Ausgleich zum 1:1 markierte. Danach trafen nur noch die Hausherren: Tobias Nörz (29.), Philipp Kiertucki (32.), Levi Fin Schlude (38.), Konrad Schaut (41.), Max Schuler per Foulelfmeter (48.), Ladislav Varady (68.) und Soufiane Bouidir (87.). Während Steinhausen mit dem Rückenwind eines emotionalen 3:2-Erfolgs über Eberhardzell antritt, siegte Mengen jüngst mit 3:0. ---

Im hochspannenden Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz steht die drittplatzierte SG Ringschnait/Mittelbuch (64 Punkte) unter Erfolgsdruck. Sie gastiert beim SV Sigmaringen (53 Punkte, 7. Platz), der befreit aufspielen kann. Das Hinspiel entschied Ringschnait mit 3:1 für sich. Luca Ruedi besorgte in der 23. Minute das 1:0, Daniel Abdulahad glich in der 32. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus, ehe Daniel Rulani (43.) und Manuel Münst (66.) den Heimsieg der Spielgemeinschaft untermauerten. Sigmaringen blickt auf eine jüngste 4:1-Niederlage gegen Sulmetingen zurück, bei der Robert Henning in der 58. Minute das einzige Tor für die Sigmaringer erzielte. ---

Die zweitplatzierte SGM Ummendorf/Fischbach (70 Punkte) hat den Relegationsplatz dicht vor Augen, muss diesen jedoch gegen den FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen (48 Punkte, 9. Platz) verteidigen. Das Hinspiel bot packende Dramatik und endete mit einem knappen 1:2-Auswärtserfolg für Ummendorf. Corbin Eisel brachte Krauchenwies in der 5. Minute in Führung, ehe Jonathan Hummler (36.) und Stefan Kärcher (75.) das Spiel wendeten. In der 83. Minute sah zudem Fabio Kleiner aufseiten von Krauchenwies die Rote Karte. Die Gäste reisen mit einer jüngsten 2:0-Niederlage gegen Gutenzell im Gepäck an. ---

So., 31.05.2026, 16:30 Uhr SV Uttenweiler Uttenweiler SV Sulmetingen Sulmetingen 16:30 PUSH