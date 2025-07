Der Kampf um den Einzug ins Voba-Cup-Finale

Noch bleiben vier Spiele übrig. Am Mittwochabend stehen zunächst ab 20 Uhr die beiden Halbfinalspiele auf dem Programm. Für den Pokalverteidiger und Topfavoriten Sportfreunde Broekhuysen, der beim A-Ligisten Viktoria Winnekendonk gefordert ist, hat’s schon im Vorfeld eine Motivationsspritze gegeben. Denn der Verein, der sich bereits vor Beginn der Vorrunde um die Ausrichtung des Finaltags beworben hatte, hat jetzt von Turnierleiter Gilbert Wehmen den Zuschlag erhalten. Am kommenden Sonntag, 3. August, gehen somit das Spiel um Platz drei (ab 13 Uhr) und das Finale (ab 15.30 Uhr) auf der Sportanlage Op den Bökel über die Bühne.

„Natürlich wäre es eine tolle Sache, auf eigenem Platz vor unseren Anhängern das Endspiel zu bestreiten. Doch vorher müssen wir noch einen starken Gegner schlagen“, sagt Philipp Venten, Co-Trainer der Sportfreunde, der in der entscheidenden Phase des Wettbewerbs seinen Chef Sebastian Clarke (Urlaub) vertritt. Doch bei allem Respekt – der Bezirksligist tritt als klarer Favorit im Viktoria-Sportpark an. Die Mannschaft hat die Vorrunde und das Viertelfinale mit der makellosen Bilanz von vier Siegen und 19:0-Toren absolviert. Im Mittelpunkt des Duells am Mittwochabend stehen auch die beiden Neuzugänge Philipp Brock und Dennis Belzek, die in den vergangenen beiden Spielzeiten noch zu den absoluten Leistungsträgern der Viktoria gehörten.

Derbyfieber

Parallel kommt derweil im Pfalzdorfer Heribert-Ramrath-Stadion Derbystimmung auf. Die Alemannia, die ebenfalls mit vier Siegen in die Vorschlussrunde eingezogen ist, bittet den künftigen Bezirksliga-Rivalen Viktoria Goch II zum Lokalduell. Bei den Gästen steht ein Mann im Mittelpunkt, der am kommendenSonntag in jedem Fall auf einen Ex-Verein treffen wird. Igor Puschenkow, zuvor für die Sportfreunde Broekhuysen und Viktoria Winnekendonk im gegnerischen Strafraum unterwegs, macht auch in Goch das, wofür er bekannt ist: Tore schießen. Fünf der bislang sechs Gocher Treffer im Turnier gehen auf das Konto des prominenten Neuzugangs. „Igor profitiert von unserem schnellen Spiel über die Flügel und weiß im Strafraum ganz genau, was er machen muss“, sagt Viktoria-Trainer Ernes Tiganj. Aber auch die Alemannia zeigt im Voba-Cup ungeahnte Stärken in der Offensive und hat bereits 23 Treffer erzielt.