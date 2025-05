Der Kampf lohnt sich für den TSV Höchst

Langstadt. Es war ein Punktgewinn, mit dem wohl kaum jemand beimGruppenligisten TSV Höchst gerechnet hatte. Erst recht nicht nach diesem Spielverlauf in der Partie beim Meister SG Langstadt/Babenhausen. 2:2 (2:0) hieß es am Ende im Babenhäuser Stadtteil. Und das, obwohl die Spielgemeinschaft nach einer Stunde erwartungsgemäß mit 2:0 geführt hatte und wenig darauf hindeutete, dass der Favorit noch einmal etwas anbrennen lassen würde.

Schon nach fünf Minuten lagen die Gastgeber durch einen Treffer von Leon Raitz mit 1:0 in Führung. Nach einem weiten Ball setzte sich der Angreifer im Laufduell gegen Spielertrainer Christian Remmers durch und schob die Kugel an TSV-Keeper Moritz Weipert vorbei ins lange Eck. Kurz nach dem 1:0 hatte dann der TSV durch Jannik Fornoff gleich zweimal die Chance zum Ausgleich, doch Sebastian Schreiber im SG-Tor reagierte glänzend. In der Folge hatte die SG mehr vom Spiel. Doch die Gäste aus dem Odenwald hielten gut dagegen, machten sich aber durch zu viele frühe und leichte Ballverluste das Leben selbst schwer. „Da haben wir schon etwas Glück gehabt, dass Langstadt das nicht konsequenter ausgenutzt hat“, sagte TSV-Sprecher Jens Krätschmer. Das änderte sich zehn Minuten vor der Pause. Nach einem langen Ball aus dem Halbfeld war es Luca Schüssler, der aus rund 13 Metern abschloss und auf 2:0 (36.) stellte.

Kehrtwende nach der Halbzeit

Nach der Pause war die SG dann nicht mehr so zielstrebig, der TSV im Mittelfeld dagegen deutlich wacher und präsenter. Für den Einsatz belohnte sich das Team von Thorsten Fornoff und Christian Remmers. Eine Flanke verwertete Lars Becker per Kopf zum 1:2-Anschlusstreffer (63.). Erst in der Schlussviertelstunde der Partie kam Langstadt/Babenhausen wieder zu zwingenden Aktionen. Doch der starke Moritz Weipert hielt sein Team im Spiel. „Da hätten sie den Sack eigentlich zumachen müssen“, gab Krätschmer zu. Taten sie aber nicht. Und so kamen die Gäste noch ein letztes Mal gefährlich vor das Tor von Sebastian Schreiber. Nach einem abgewehrten Ball traf Remmers aus dem Gewühl heraus zum 2:2 (90.+3).