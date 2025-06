Der Kämpfer aus dem Kosovo

Nun kommt es zum Wiedersehen zwischen Muni und den Grün-Weißen - denn der mittlerweile 35-Jährige hat bis Sommer 2026 einen Vertrag als Trainer des FC Homburg II unterschrieben. Er ist also der Mann, der die gerade aus der Saarlandliga in die Verbandsliga Nord/Ost abgestiegene Mannschaft wieder auf Kurs bringen soll. Von 2011 bis 2013 hatte Muni das Homburger Trikot getragen und war seinerzeit mit den Saarpfälzern aus der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen. Seine ersten Erfahrungen als Coach hatte Muni als Spielertrainer des FC Beckingen gesammelt. In identischer Funktion folgten dann die Stationen SV Wallerfangen sowie SF Hostenbach. Dann sammelte Muni wertvolle Erfahrungen im Nachwuchsleistungsbereich beim 1. FC Saarbrücken und der SV Elversberg. In der Saison 2022/23 hatte er bei der U13 des 1. FCS die Verantwortung inne. Und zuletzt zeichnete er sich in Elversberg für die Belange der U19 und U15 verantwortlich. Neben seiner Tätigkeit als Veranstaltungskoordinator beim Saarbrücker Kulturamt absolviert der 35-Jährige derzeit den Trainerschein zur A-Lizenz. Peter Tretter, der neue Sportkoordinator des Nachwuchsleistungszentrums in Homburg, setzt nicht nur auf den Stallgeruch von Muni beim FCH, sondern auch auf dessen reichhaltige Erfahrung im Nachwuchsbereich. Außerdem sei der angehende A-Lizenz-Trainer auch gut vernetzt. Und Muni selbst sagt, dass er mit dem FC Homburg sehr viele positive Erinnerungen verbindet. Er habe sich bei den Grün-Weißen stets sportlich und menschlich überaus wohl gefühlt. Und nun wolle er als neuer U23-Trainer dafür sorgen, dass die jungen Spieler im Dress der Grün-Weißen bestmöglich gefördert und weiterentwickelt werden.

Aber noch einmal zurück zum damaligen Portrait über ihn. "Bis heute habe ich noch etwas geschenkt bekommen. Ich habe für alles arbeiten müssen", sagte er damals. Ein Grund sei der familiäre Werdegang des im Kosovo geborenen Fußballers gewesen. Er sei mit anderthalb Jahren mit seinen Eltern als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Die Familie sei damals mit nichts in ein fremdes Land gekommen und habe sich alles arbeiten müssen.