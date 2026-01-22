Der Kälte getrotzt

Dazu ließ der Thüringenligist nichts zu, so mußte Torwart Routinier Christian Apel durch rechtzeitiges herauslaufen nur zweimal ernsthaft eingreifen. Den frühen Führungstreffer verpassten die Hausherren, als Hans Oeftger mit einem Foulelfmeter an Torwart Pergelt scheiterte (10.). Mit einer Direktabnahme nach Zuspiel Anton Lvovs erzielte Patrick Hädrich aus 18 m die überfällige Führung (19.). Einen präzisen Diagonalpass erlief Marlon Brömel und schob überlegt ins rechte Ecke ein (22.). Als Torwart Pergelt einen Schuß Oeftgers nicht festhielt, schaltete Ben Luca Kunz am schnellsten, umkurvte den Gästekeeper und markierte den Pausenstand (37.).

Auch im zweiten Durchgang, nach vier Wechseln hielten die Nullneuner das Tempo hoch und erspielten sich Möglichkeiten. Der beste Gästeakteur Torwart Pergelt parierte gegen den freistehenden Hädrich (55.). Sturmtank Johannes Ruschke behauptete sich und verwertete Hädrichs Vorlage aus Nahdistanz (60.). Das schönste Tor im „Kühlschrank“ Obertunk erzielte Hans Oeftger mit einem Lupfer über Pergelt hinweg, vorher setzte ihn Dustin Messing ebenfalls mit einem Heber gekonnt in Szene (61.). Fast noch das sechste Tor, doch Hädrichs Distanzschuß klatschte an den Pfosten (87.). Am kommenden Sonnabend empfangen die Bachstädter um 13.00 Uhr den VfL Meiningen zum n nächsten Testspiel am Obertunk.